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Соцподдержка Общество

Соотечественники, переехавшие из-за рубежа, получают поддержку в Самарской области

САМАРА. 7 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самарской области действует государственная программа, которая помогает соотечественникам, проживающим за рубежом, переселиться в наш регион. Она реализуется с 2014 г., и сейчас становится особенно актуальной, ведь предприятия губернии активно ищут новых сотрудников, и количество вакансий значительно превышает число безработных.

Фото: Министерство труда, занятости и миграционной политики Самарской области

Николай Донсков родился в Уральске в Казахстане, но у него есть родственники и друзья, которые переселились в Самару. Сначала приезжал в гости, а потом и сам решил переехать. Узнал подробнее о программе в посольстве, подал заявку, оформил все документы, получил российский паспорт и теперь работает в логистической компании. Он также получил выплату на обустройство.

"В рамках программы оказываются такие меры поддержки, как единовременная выплата на обустройство и компенсация за найм жилья, — рассказала Галина Норкина, замруководителя территориального центра занятости населения Самары и Волжского района. — На обустройство участнику программы выплачивается 20 тыс. руб. и каждому члену семьи по 10 тыс. рублей. Кроме того, есть компенсация найма жилья на шесть месяцев".

Николай Донсков отметил, что воспользоваться программой было несложно, на протяжении всего пути была поддержка со стороны специалистов разных ведомств.

"Решил переехать из Уральска в большой город, потому что хотелось больше развития. Самара мне нравится, с каждым днем открываю в ней все новые стороны, — поделился Николай. — Быстро нашел работу, здесь у меня много знакомых, поэтому думаю, выбор сделал правильный".

Программа по переселению направлена на привлечение квалифицированных кадров в самарский регион. За этот год в нашу область переселилось более восьмисот человек. А выплаты получили более 500 соотечественников.

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