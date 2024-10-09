Холдинг Т1 и ЛАНИТ продолжают стратегическое партнерство

В рамках развития сотрудничества Холдинг Т1 и ЛАНИТ организовали совместное предприятие, на базе которого создан прототип российского банкомата. Партнерство направлено на разработку и производство современных российских устройств самообслуживания для финансового рынка.
При создании новых устройств используются российские компоненты и ПО, соответствующие требованиям Постановления Правительства РФ № 719 по импортонезависимости промышленной продукции.
Для решения задач импортозамещения стороны объединили свои технологические компетенции: ЛАНИТ — многолетний опыт создания аппаратной инфраструктуры и технической поддержки устройств самообслуживания, Холдинг Т1 — экспертизу в разработке программного обеспечения для игроков финсектора.
Участники партнерства уже продолжительное время успешно сотрудничают в проектах по развитию финансовой экосистемы страны. Теперь это взаимодействие вышло на новый уровень и нацелено на реализацию в России инновационных проектов в области высоких технологий и решение задач по обеспечению технологической независимости аппаратных устройств самообслуживания в банковском секторе.
Последние комментарии
Берег в Рождествено у людей украл
Только в своих «мудрых» речах Антон почему-то умалчивает, как по-свински поступил с работниками своей команды. Что «предупредил» людей о закрытии за две недели до роспуска команды. Уговорил написать увольнение по собственному желанию, клятвенно обещая выплатить всё после продажи интеллектуальной собственности. Потом исчез, и своих денег мы ждём до сих пор
Прибывалка63 умерла после появления в Самаре Яндекс.Транспорт
Всё написали, кроме того как называется приложение
Мания величия у него. Сравнивает себя с Джобсом, хотя из результатов у него попиленные деньги