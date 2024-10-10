ВРО и НОВИКОМ поддерживают благотворительную акцию в Воронежской области

Воронежское региональное отделение (ВРО) СоюзМаш России и дочерний банк Госкорпорации Ростех ежемесячно поддерживают акцию помощи малоимущим семьям "Крупинка добра" фонда "Общие дети". В октябре подопечные фонда получили очередную партию гуманитарной помощи.

Гигиенические наборы и жизненно важные продукты: молоко, масло, крупы и консервы — доставили 23 семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Такая помощь предоставляется ежемесячно десяткам семей в Острогожском и Репьевском районах Воронежской области. По словам организаторов, в будущем акцию планируется масштабировать на всю территорию региона.

В рамках благотворительной программы "Крупинка добра" адресная помощью направляется также семьям, где есть дети-инвалиды или родители-инвалиды. Кроме продуктовых наборов, волонтеры привозят своим подопечным одежду, обувь, игрушки, помогают с благоустройством домов, оказывают психологическую и юридическую поддержку.

"Такие мероприятия необходимы для людей, оказавшихся в сложных условиях. И не только из материальных соображений. Им чрезвычайно важно чувствовать, что их поддерживают, что они не оставлены в беде. И та благодарность, которую мы получаем от семей, — это огромный стимул продолжать трудиться ради благополучия земляков", — отметил председатель ВРО СоюзМаш, гендиректор АО "ВЦКБ "Полюс" Анатолий Кузнецов.

"2024 год объявлен президентом России Владимиром Владимировичем Путиным годом семьи. Как банк Ростеха мы много работаем на перспективу, финансируем прорывные инженерные разработки. Но успешное будущее всей страны невозможно без поддержки каждого отдельного гражданина, каждой семьи. Именно поэтому мы стараемся откликаться на инициативы, подобные акции "Крупинка добра", — подчеркнул заместитель управляющего дополнительным офисом банка НОВИКОМ в Воронеже Илья Лазукин.

Благотворительная программа "Крупинка добра" стартовала в июне 2023 года. Она организована в рамках соглашения о сотрудничестве между ВРО, банком НОВИКОМ и Министерством социальной защиты населения Воронежской области. Председатель правления банка НОВИКОМ Елена Георгиева является куратором Воронежского регионального отделения СоюзМаш.