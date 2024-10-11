Оставленная на ночь сушилка для овощей убила двух женщин в Самарской области

В среду, 9 октября, в Красноярском районе Самарской области две женщины погибли в пожаре. Об этом сообщает региональное ГУ МЧС.

Поздним вечером в пос. Белозерки загорелся частный дом. Огонь распространился на 20 кв. м, его тушили 27 человек. Погибли две женщины - 83 и 62 лет.

Как выяснилось, они решили насушить свеклы и оставили на ночь включенную электросушилку. По предварительным данным, причиной возгорания стало короткое замыкание электрооборудования.