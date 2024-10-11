Оставленная на ночь сушилка для овощей убила двух женщин в Самарской области

В среду, 9 октября, в Красноярском районе Самарской области две женщины погибли в пожаре. Об этом сообщает региональное ГУ МЧС.
Поздним вечером в пос. Белозерки загорелся частный дом. Огонь распространился на 20 кв. м, его тушили 27 человек. Погибли две женщины - 83 и 62 лет.
Как выяснилось, они решили насушить свеклы и оставили на ночь включенную электросушилку. По предварительным данным, причиной возгорания стало короткое замыкание электрооборудования.
Последние комментарии
На этом кране не было ни одного прибора безопасности , куда смотрит гостехнадзор Самарский?
Никто его не тушил. Я от начала до конца смотрел. Он очень высокий. Пожарные не достанут, а подниматься никто не будет. У меня видео есть.
Холодильники горят каждый день. В Челябинске в этот же день горело два холодильника. Они будут гореть и люди будут гибнуть пока не будет запрежено использование взрывоопасного изобутана и не вернуться к использованию старого проверенного фреона R-12. Который был опасен только с тем, что холодильники с ним работали по 30-40 лет не ломаясь.
Я видела это был не пожар, а взрыв
Вещи никакие не горели! Виноваты газовики , которые сделали все не так как нужно , и тянут время на замену !! И произошло все из-за котла который вспыхнул !