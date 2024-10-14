В Самарской области обещают ночные заморозки до -11 градусов

В ближайшие дни, с 14 по 16 октября, в Самарской области будут крепчать ночные морозы. По данным специалистов Приволжского УГМС, в ближайшие дни столбик термометра местами по региону упадет до -11 градусов.

В понедельник, 14 октября, в Самаре малооблачно, без осадков. Ветер юго-восточный, 5...10 м/с. Температура воздуха 6...8°C.

В ночь на вторник, 15 число, в регионе сохранится малооблачная погода, осадков не ожидается. Ветер неустойчивый, слабый. Температура воздуха -1...-6°C, местами до -11°C. Днем, по прогнозам, ветер юго-восточный, 6...11 м/с, температура воздуха 6...11°C.

В среду, 16 октября, в Самарской области будет облачно с прояснениями. Местами пройдет небольшой дождь. Ветер юго-восточный, 3...8 м/с. Температура воздуха ночью 0...5°C, по востоку области -1.. -6°C, днем ожидается облачная погода с прояснениями, пройдут дожди. Ветер юго-восточный, 6...11 м/с. Температура воздуха 4...9°C.