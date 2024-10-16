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Т2 и Московская биржа будут совместно улучшать финансовые сервисы для россиян

САМАРА. 16 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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T2, российский оператор мобильной связи, и Московская биржа подписали меморандум о сотрудничестве и взаимодействии в сфере развития инвестиционных аналитических финансовых сервисов. Решения будут основаны на финансовых данных, технологиях искусственного интеллекта и алгоритмах big data. Договоренности позволят реализовать и запустить крупные совместные проекты на рынке уже в следующем году.

Фото: пресс-службой T2

Соглашение о сотрудничестве подписали на форуме инновационных финансовых технологий FINOPOLIS 2024 генеральный директор Т2 Антон Годовиков и председатель правления Московской биржи Виктор Жидков. Компании-подписанты обладают большим массивом обезличенных данных. Они могут быть использованы для определения оптимальных инвестиционных стратегий и создания платформ и продуктов, помогающих принимать взвешенные инвестиционные решения на основе аналитики big data.

Первым проектом партнеры обозначили создание системы, пользователи которой смогут оценить свой инвестиционный рейтинг, рассчитанный в сравнении с обобщенной инвестиционной статистикой в распоряжении компаний. Платформа будет работать на базе искусственного интеллекта с применением моделей различных инвестиционных стратегий и их результативности. При этом пользователи сами смогут дополнять систему данными и совершенствовать механизм.

Следующим шагом станет создание продукта кредитного рейтинга для финансовых организаций. Благодаря ему бизнес сможет совершенствовать механики привлечения клиентов и оценивать риски при выдаче пользователю кредитов и других банковских продуктов.

Согласно плану, проекты будут реализованы в 2025 году.

Антон Годовиков, генеральный директор Т2:

"Т2 активно развивает направление финансовых сервисов, и подписание меморандума будет способствовать укреплению позиции компании на финансовом рынке. Уверен, что с помощью высокотехнологичных сервисов и систем мы сможем создать уникальные и, самое главное, эффективные продукты для пользователей и бизнеса. Эти решения станут большим шагом на пути повышения инвестиционной и кредитной грамотности клиентов. Формирование рейтингов на основе больших данных в распоряжении компаний станет прорывом в области управления финансами как в В2С-, так и В2В-сегменте".

Виктор Жидков, председатель правления Московской биржи:

"Московская биржа и Т2 накопили огромные массивы данных и обладают сильной экспертизой в их обработке и анализе для определения всего спектра потребностей и моделей поведения различных категорий клиентов. Объединение наших ресурсов и компетенций в этой области поможет создавать новые персонализированные продукты и услуги, а искусственный интеллект обеспечит их непрерывное совершенствование и доработку. Это удачно вписывается в планы по дальнейшему развитию нашей платформы для управления личными финансами Финуслуги, и мы продолжим работу по использованию больших данных в интересах российских инвесторов".

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