СоюзМаш доставил в приграничные регионы 80 тонн груза

Первый вице-президент Союза машиностроителей России, глава думского Комитета по промышленности и торговле Владимир Гутенев передал в распределительный центр гуманитарной помощи Правительства Курской области 80 тонн продуктов питания. Помощь оказана в рамках благотворительной акции "Всегда рядом", организованной Союзом машиностроителей России и Лигой содействия оборонным предприятиям. Груз лично принял глава Курской области Алексей Смирнов.

"Мы привезли для жителей Курской области почти 80 тонн продуктов питания на 10 млн рублей. Груз собран на пожертвования сотрудников и руководителей предприятий высокотехнологичной промышленности и ОПК", — рассказал Владимир Гутенев.

Он добавил, что Союз машиностроителей России с начала СВО оказывает помощь пострадавшим от военных действий жителям приграничных регионов и нашим защитникам по линии акции "Всегда рядом", находящейся в контуре добровольческих инициатив "Единой России". Так, уже оказана помощь на 592 млн рублей (с учетом последней поставки вес переданного составил 3850 тонн).

"Это существенный вклад в дело поддержки наших земляков. В Курской области работают 30 складов гуманитарной помощи, 3 сортировочных центра по комплектованию продовольственных и гигиенических наборов, организовано 8 пунктов выдачи. Это позволяет курянам, покинувшим свои дома, оперативно получать продукты и предметы первой необходимости", — проинформировал глава Курской области.

В разгрузке помогали волонтеры из Курского государственного университета, который входит в СоюзМаш России. В ходе общения ребята рассказали, что волонтерский штаб был создан в вузе в первые дни после начала эвакуации жителей приграничных районов. Студенты и преподаватели в свое свободное время занимаются фасовкой наборов гуманитарной помощи, доставкой горячего питания в пункты временного размещения, а также психологической и правовой поддержкой.

В завершение встречи Владимир Гутенев и Алексей Смирнов поблагодарили каждого оказавшего помощь через фонд "Всегда рядом" и каждого волонтера за вклад в общее дело — Победу.

Акция "Всегда рядом" была объявлена по инициативе председателя СоюзМаш России Сергея Викторовича Чемезова для помощи жителям Донбасса сразу после объявления СВО в контуре добровольческих инициатив "Единой России". Активное участие в акции принимает в том числе и Воронежское региональное отделение СоюзМаш России, куратором которого является Председатель Правления банка НОВИКОМ Елена Георгиева. Помощь оказывается жителям новых и приграничных регионов (как находящимся в ПВР, так и направляется непосредственно на территории), а также нашим защитникам в зону СВО (амуниция, коптеры, рации, продукция двойного назначения).