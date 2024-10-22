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СоюзМаш доставил в приграничные регионы 80 тонн груза

САМАРА. 22 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Первый вице-президент Союза машиностроителей России, глава думского Комитета по промышленности и торговле Владимир Гутенев передал в распределительный центр гуманитарной помощи Правительства Курской области 80 тонн продуктов питания. Помощь оказана в рамках благотворительной акции "Всегда рядом", организованной Союзом машиностроителей России и Лигой содействия оборонным предприятиям. Груз лично принял глава Курской области Алексей Смирнов.

Фото: предоставлено Новикомбанком

"Мы привезли для жителей Курской области почти 80 тонн продуктов питания на 10 млн рублей. Груз собран на пожертвования сотрудников и руководителей предприятий высокотехнологичной промышленности и ОПК", — рассказал Владимир Гутенев.

Он добавил, что Союз машиностроителей России с начала СВО оказывает помощь пострадавшим от военных действий жителям приграничных регионов и нашим защитникам по линии акции "Всегда рядом", находящейся в контуре добровольческих инициатив "Единой России". Так, уже оказана помощь на 592 млн рублей (с учетом последней поставки вес переданного составил 3850 тонн).

"Это существенный вклад в дело поддержки наших земляков. В Курской области работают 30 складов гуманитарной помощи, 3 сортировочных центра по комплектованию продовольственных и гигиенических наборов, организовано 8 пунктов выдачи. Это позволяет курянам, покинувшим свои дома, оперативно получать продукты и предметы первой необходимости", — проинформировал глава Курской области.

В разгрузке помогали волонтеры из Курского государственного университета, который входит в СоюзМаш России. В ходе общения ребята рассказали, что волонтерский штаб был создан в вузе в первые дни после начала эвакуации жителей приграничных районов. Студенты и преподаватели в свое свободное время занимаются фасовкой наборов гуманитарной помощи, доставкой горячего питания в пункты временного размещения, а также психологической и правовой поддержкой.

В завершение встречи Владимир Гутенев и Алексей Смирнов поблагодарили каждого оказавшего помощь через фонд "Всегда рядом" и каждого волонтера за вклад в общее дело — Победу.

Акция "Всегда рядом" была объявлена по инициативе председателя СоюзМаш России Сергея Викторовича Чемезова для помощи жителям Донбасса сразу после объявления СВО в контуре добровольческих инициатив "Единой России". Активное участие в акции принимает в том числе и Воронежское региональное отделение СоюзМаш России, куратором которого является Председатель Правления банка НОВИКОМ Елена Георгиева. Помощь оказывается жителям новых и приграничных регионов (как находящимся в ПВР, так и направляется непосредственно на территории), а также нашим защитникам в зону СВО (амуниция, коптеры, рации, продукция двойного назначения).

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