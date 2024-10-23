Самарца обвиняют в хищении 540 тыс. руб. под видом ремонта бани

В Кировский районный суд Самары отправилось уголовное дело неоднократно судимого 44-летнего местного жителя. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

По версии следствия, в декабре 2023 г. мужчина разместил в интернете объявление об услугах по отделке помещений парных и саун. В тот же день к нему обратился потерпевший, которому нужно было отремонтировать баню. Обвиняемый приехал на замер, взял деньги на материалы. Кроме того, он попросил клиента самостоятельно заказать в определенном магазине и оплатить часть товаров на 210 тыс. руб., сказав, что заберет их сам.

После этого ремонт начал затягиваться, работник просил все новые суммы на закупку расходников, а после и вовсе пропал. Когда заказчик приехал на объект, обнаружилось, что ремонт даже не начинался. Также выяснилось, что подозреваемый не стал получать оплаченный потерпевшим товар, оформил возврат и забрал деньги себе. Общая сумма ущерба составила 540 тыс. рублей. После этого потерпевший пошел в полицию.