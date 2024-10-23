16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Пьяный житель Жигулевска без автоправ отправился на машине за пивом и подпал под уголовное дело Силовики задержали экс-главу УФМС по Самарской области Игоря Дахно Нескольких самарских чиновников уволили после проверки Молодой тольяттинец незаметно вынес из магазина алкоголь на 20 тысяч и выпил его дома Экс-министра финансов Андрея Прямилова отправили под стражу

Преступления Происшествия

Самарца обвиняют в хищении 540 тыс. руб. под видом ремонта бани

САМАРА. 23 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 27
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В Кировский районный суд Самары отправилось уголовное дело неоднократно судимого 44-летнего местного жителя. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

По версии следствия, в декабре 2023 г. мужчина разместил в интернете объявление об услугах по отделке помещений парных и саун. В тот же день к нему обратился потерпевший, которому нужно было отремонтировать баню. Обвиняемый приехал на замер, взял деньги на материалы. Кроме того, он попросил клиента самостоятельно заказать в определенном магазине и оплатить часть товаров на 210 тыс. руб., сказав, что заберет их сам.

После этого ремонт начал затягиваться, работник просил все новые суммы на закупку расходников, а после и вовсе пропал. Когда заказчик приехал на объект, обнаружилось, что ремонт даже не начинался. Также выяснилось, что подозреваемый не стал получать оплаченный потерпевшим товар, оформил возврат и забрал деньги себе. Общая сумма ущерба составила 540 тыс. рублей. После этого потерпевший пошел в полицию.

Гид потребителя

Последние комментарии

Андрей Куропаткин 02 августа 2024 04:55 Юного самарца будут судить за смерть несовершеннолетней подруги на сапборде

Кто же такие заголовки придумывает?

Вячеслав Гусев 13 мая 2024 02:30 "Зиговавшего" в День Победы подростка доставили в полицию

И зачем место поганить, как Стенька Разин с княжной и тишь да благодать.

Владимир Петрушин 11 мая 2024 10:01 Самарец по совету мошенника инвестировал миллион рублей в никуда

Дурак он и в Африке дурак... 😁😁😁

Лют Brz 23 марта 2024 18:52 Один из подозреваемых в теракте в "Крокусе" получал паспорт в Самарской области

то крокуса то корпуса в билютенях на прием врача...

Валерий Комиссаров 01 февраля 2024 13:52 Обвиняемого в нападении на участницу Паралимпийских игр арестовали в Самаре

Судя по объяснениям мужика дзюдоистки-инвалидки подрабатывают разводя мужиков за мнимые повреждения авто. Подождем, возможно найдутся еще жертвы этих невинных овечек

Фото на сайте

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3