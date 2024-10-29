Экс-директору МП "Благоустройство" вынесли приговор за растрату 1,2 млн рублей

Октябрьский районный суд Самары вынес приговор бывшему директору МП "Благоустройство", которого обвиняли в растрате (ч. 4 ст. 160 УК РФ). Об этом сообщает региональная прокуратура.

Напомним, это уже второе уголовное дело экс-главы МП Евгения Садовникова. Сначала его обвиняли в махинациях с вывозом снега. А потом оказалось, что в 2021 г. во время расследования он заключил договор с адвокатским бюро за счет организации. На это ушло более 1,2 млн рублей.

В итоге суд назначил Садовникову год и 10 месяцев колонии общего режима.