Экс-директору МП "Благоустройство" вынесли приговор за растрату 1,2 млн рублей

Октябрьский районный суд Самары вынес приговор бывшему директору МП "Благоустройство", которого обвиняли в растрате (ч. 4 ст. 160 УК РФ). Об этом сообщает региональная прокуратура.
Напомним, это уже второе уголовное дело экс-главы МП Евгения Садовникова. Сначала его обвиняли в махинациях с вывозом снега. А потом оказалось, что в 2021 г. во время расследования он заключил договор с адвокатским бюро за счет организации. На это ушло более 1,2 млн рублей.
В итоге суд назначил Садовникову год и 10 месяцев колонии общего режима.
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вы м*даки делаете из него звезду, зачем нам знать каждый шаг этой бездарности
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