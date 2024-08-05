Бывший глава МП "Благоустройство" снова предстал перед судом

Суд Октябрьского района Самары опять рассматривает уголовное дело в отношении экс-главы муниципального предприятия "Благоустройство" Евгения Садовникова — информация отображена на сайте суда. На этот раз Садовникову предъявили обвинение в растрате.

Напомним, сначала бывшего чиновника обвиняли в мошенничестве со снегом.

"Имея возможность эксплуатировать полигон для вывоза снега, Садовников вступил в сговор с неустановленными лицами для хищения средств департамента городского хозяйства и экологии Самары. Неустановленные лица из числа сотрудников МП, на которых были возложены обязанности по контролю журнала порядка вывоза снега, вносили в журнал данные о вывозе снежных масс, не относящихся к муниципальным контрактам, тем самым завышая объемы выполненных работ. Второе — неустановленные лица из числа сотрудников МП "Благоустройство" должны были внести в ведомости ложные сведения, содержащие завышенные объемы вывезенного на полигоны снега. Третье — неустановленные лица из числа сотрудников МБУ Самары "Дорожное хозяйство", на которых возложены обязанности по проверкам объемов вывезенного снега, должны были согласовать ведомости, содержащие ложные сведения о завышенных объемах", — рассказывал версию следствия на первом заседании суда гособвинитель Павел Лукин.

Сам Садовников вины не признавал. Судья Октябрьского района Самары Юлия Лобанова прекратила дело "в связи с истечением срока давности уголовного преследования".

Но дальше Садовников подпал под другое уголовное дело. По версии следствия, когда в отношении него вели первое расследование, мужчина заключил договор с адвокатским бюро. Только платил юристам, по мнению правоохранителей, Садовников из бюджета. В итоге стоимость оплаты адвокатских услуг составила более 1,2 млн рублей. Так появилось второе уголовное дело в отношении Садовникова. Теперь суд Октябрьского района рассматривает его.