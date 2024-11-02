Из-за крестного хода 4 ноября будет ограничено движение в историческом центре Самары

В понедельник, 4 ноября, в Самаре в связи с проведением крестного хода, посвященного Дню народного единства, будет ограничено движение транспорта.

В историческом центре города с 9:30 до 12:30 будут перекрыты участки дорог:

- на ул. Некрасовской, от ул. Ленинской до ул. Куйбышева;

- на ул. Куйбышева, от ул. Некрасовской до ул. Венцека;

- по ул. Венцека, от ул. Куйбышева до ул. Максима Горького;

- по ул. Максима Горького, от ул. Венцека до ул. Пионерской.

Кроме того, на вышеуказанных участках с 06:00 до 12:30 будут запрещены остановка и (или) стоянка транспортных средств.

Вышеуказанные ограничения не распространяются на спецмашины полиции, скорой помощи и пожарной охраны, а также городской общественный транспорт.