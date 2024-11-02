Из-за крестного хода 4 ноября будет ограничено движение в историческом центре Самары

В понедельник, 4 ноября, в Самаре в связи с проведением крестного хода, посвященного Дню народного единства, будет ограничено движение транспорта.
В историческом центре города с 9:30 до 12:30 будут перекрыты участки дорог:
- на ул. Некрасовской, от ул. Ленинской до ул. Куйбышева;
- на ул. Куйбышева, от ул. Некрасовской до ул. Венцека;
- по ул. Венцека, от ул. Куйбышева до ул. Максима Горького;
- по ул. Максима Горького, от ул. Венцека до ул. Пионерской.
Кроме того, на вышеуказанных участках с 06:00 до 12:30 будут запрещены остановка и (или) стоянка транспортных средств.
Вышеуказанные ограничения не распространяются на спецмашины полиции, скорой помощи и пожарной охраны, а также городской общественный транспорт.
Последние комментарии
"Основным вопросом встречи стало завершение работ по благоустройству." т.е. основные работы "по благоустройству" уже выполнены?
Экологии нет вообще, вся канализация сливается в реки без очистки в наглую.
если всё так хорошо, то почему же всё так плохо?
В области талантливых ребят достаточно много, такие мероприятия нужно поставить на поток.
А вот «Движение Первых» — это когда нужно ставить цели, организовывать мероприятия и развивать лидеров, но в глубине души всё ещё надеешься, что просто дадут свободное время на сон. :)