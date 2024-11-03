Заур Тедеев: "Я безмерно уважаю Игоря Осинькина"

После победы над "Крыльями Советов" (2:0) главный тренер "Акрона" Заур Тедеев прокомментировал победу в областном дерби, а также высказал мнение об Игоре Осинькине.

"Сегодня заслуженно, на мой взгляд, победили. Мы имели гораздо больше моментов, чем соперник, и все произошло так, как должно было произойти. Я очень рад за своих футболистов, за болельщиков. Надеюсь, что после сегодняшнего матча болельщиков у нас будет больше, это очень важно. Сегодня была приятная атмосфера и хороший футбол", — сказал Тедеев.

Также он поделился эмоциями от первой официальной встречи тренеров в чемпионате России. "Игорь Витальевич — это человек, которого я безмерно уважаю. Будучи совсем юным мальчиком, тренировался у Валерия Викторовича Горохова (команда 81 года рождения), а он как раз тренировал будущих чемпионов России (82 года рождения). И я хорошо помню его, как он относился к нам, к юношам. Для меня удивительно, что сегодня я противостоял ему. Мне было предельно приятно, но в то же время волнительно. Я его уважаю, считаю очень хорошим специалистом, который не раз доказал, что он умеет работать с футболистами и командами. Со своей стороны хочу пожелать ему добра и всего самого хорошего", — подытожил тренер тольяттинцев.