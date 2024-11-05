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Самарский бизнес позаботился о пенсионерах региона

САМАРА. 5 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В преддверии праздника — дня народного единства, сотрудники и генеральный директор компании "Гринфинанс" Наталья Абдулаева совместно с ОНФ посетили два учреждения в Клявлинском районе: пансионат для ветеранов труда, а также пансионат для пожилых людей, престарелых и инвалидов. Это была их уже не первая поездка в данные учреждения.

Фото: предоставлено компанией ГРИНФИНАНС

Во время прошлого визита выяснилось, что не для всех жителей Клявлинского пансионата был доступен спуск со второго этажа, что препятствовало ежедневным прогулкам на свежем воздухе. Эту проблему было решено исправить. Силами компании было закуплено специализированное оборудование по передвижению по лестнице лиц с ограниченными возможностями — "Пума 160" (лестничный ступенькоход).

Руководитель пансионата Ирина Сондолова рассказала, что эта техника имеет существенное преимущество перед аналогичными комплексами: "Пума" компактна, поэтому более удобна в использовании.

Каждому постояльцу гости подарили по набору предметов гигиены и косметики. Пенсионеры вспоминали прошлый визит сотрудников компании, благодарили их и звали молодых людей приходить снова.

"Мы считаем, что каждый должен уделять внимание старшему поколению и соразмерно своим силам помогать им", — сказал Наталья Абдулаева.

Самарский бизнес, в частности компания "Гринфинанс", — редкий пример высокой социальной ответственности как учредителя, так и сотрудников. Такая акция не единична: на счету "Гринфинанса" немалое количество поездок в ДНР и ЛНР, строительство на территории ЛНР детских спортивных объектов, помощь жителям Оренбурга, жителям Курской области. И это лишь небольшая часть социально значимых проектов компании.

"Помощь не должна быть единоразовой, она должна быть регулярной. Всегда могут случиться трудные жизненные ситуации, всегда есть люди, нуждающиеся в помощи. И наш долг, и наша социальная ответственность, как бизнеса, у которого есть на это ресурсы — помогать", — уверена Наталья Абдулаева.

Туристский информационный центр решил выяснить, что жители Самарской области думают о туристической привлекательности нашего региона. Приглашаем к участию в опросе.

Какие достопримечательности в Самаре Вы показали бы гостям в первую очередь:

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