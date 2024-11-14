16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
СоюзМаш отправил в Курскую область 60 тонн гуманитарной помощи В Самарской области свыше 11 тыс. жителей получают пенсию в повышенном размере за работу в сельском хозяйстве Интерес к франшизе растёт: число повторных открытий магазинов "Пятёрочка" увеличилось на треть Сувениры: что привезти из Самарской области Самарский бизнес позаботился о пенсионерах региона

Соцподдержка Общество

СоюзМаш отправил в Курскую область 60 тонн гуманитарной помощи

САМАРА. 14 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 58
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

12 ноября Союз машиностроителей России в рамках акции "Всегда рядом" отправил 60 тонн продовольствия на сумму 11,5 млн рублей в распределительный пункт Правительства Курской области.

Фото: предоставлено Новикомбанком

Председатель Курского регионального отделения СоюзМаш, генеральный директор Авиаавтоматики им. В. В. Тарасова Александр Попов лично передал груз заместителю губернатора Сергею Стародубцеву.

"Это только первая часть из анонсированной большой партии Курскому региону. До конца года мы планируем еще несколько крупных отгрузок, включая новогодние подарки для ребят", — сообщил первый заместитель председателя Союза машиностроителей России, председатель Комитета Государственной Думы по промышленности и торговле Владимир Гутенев.

Акция "Всегда рядом" инициирована по решению председателя Союза машиностроителей России Сергея Викторовича Чемезова сразу после начала СВО. За это время поддержка мирным жителям, бойцам и их семьям оказана на сумму более 603 млн рублей (это как продукты питания и средства реабилитации, так и высокотехнологичная техника на передовую).

Активное участие в акции "Всегда рядом" также принимает Воронежское региональное отделение СоюзМаш при поддержке банка НОВИКОМ и в сотрудничестве с благотворительным фондом "Отечество". Волонтеры регулярно направляют гуманитарную помощь в Луганскую народную республику.

Туристский информационный центр решил выяснить, что жители Самарской области думают о туристической привлекательности нашего региона. Приглашаем к участию в опросе.

Что в Самарском регионе гостей восхищает больше всего?

архив опросов

Гид потребителя

Последние комментарии

Миссис Михайлова 10 июня 2024 13:39 В Самарской области могут ввести маткапитал для родивших до 20 лет

Прекрасные предложения министра! Очень будем надеяться, что примут законы по всем предложенным мерам поддержки матерей!

Avangard Lawyer 25 октября 2023 21:19 Участнику специальной военной операции отказывают в реабилитации

Этих горе работников которые издеваются над военнослужащим, привлечь, к уголовной ответственности. А затем отправить на СВО. Чтобы прочувствовали через свои шкуры почем понюшка пороха.

Николай Николаевич 06 октября 2021 10:17 Четырехлетний мальчик нуждается в дорогостоящем лечении

Вот где должна себя проявить власть , за жизнь детей бороться а не лапшу с обещаниями вешать !

Юрий Жаворонков 29 августа 2018 11:44 Сбербанк и "Память поколений" передали ветеранам в Самаре медицинское оборудование и медикаменты

С таких поступков надо брать пример! Надеюсь другие организации начнут действовать так же.

Светлана Асонова 12 февраля 2018 18:41 В области начали прием заявлений от родителей на ежегодную денежную выплату к Пасхе

Доброе время суток!Скажите пожалуйста, А моим детям полагается выплата пособие к Пасхи ?,(у меня трое детей мы малоимущая семья,полноценная семья и пособия детских получаю 380 р

Фото на сайте

В Самаре 14 детей-сирот получили ключи от квартир

В Самаре 14 детей-сирот получили ключи от квартир

В Самарской филармонии чествовали лучшие семьи губернии

В Самарской филармонии чествовали лучшие семьи губернии

Жигулевская ГЭС наградила финалистов конкурса "Код энергии"

Жигулевская ГЭС наградила финалистов конкурса "Код энергии"

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1