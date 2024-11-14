СоюзМаш отправил в Курскую область 60 тонн гуманитарной помощи

12 ноября Союз машиностроителей России в рамках акции "Всегда рядом" отправил 60 тонн продовольствия на сумму 11,5 млн рублей в распределительный пункт Правительства Курской области.

Председатель Курского регионального отделения СоюзМаш, генеральный директор Авиаавтоматики им. В. В. Тарасова Александр Попов лично передал груз заместителю губернатора Сергею Стародубцеву.

"Это только первая часть из анонсированной большой партии Курскому региону. До конца года мы планируем еще несколько крупных отгрузок, включая новогодние подарки для ребят", — сообщил первый заместитель председателя Союза машиностроителей России, председатель Комитета Государственной Думы по промышленности и торговле Владимир Гутенев.

Акция "Всегда рядом" инициирована по решению председателя Союза машиностроителей России Сергея Викторовича Чемезова сразу после начала СВО. За это время поддержка мирным жителям, бойцам и их семьям оказана на сумму более 603 млн рублей (это как продукты питания и средства реабилитации, так и высокотехнологичная техника на передовую).

Активное участие в акции "Всегда рядом" также принимает Воронежское региональное отделение СоюзМаш при поддержке банка НОВИКОМ и в сотрудничестве с благотворительным фондом "Отечество". Волонтеры регулярно направляют гуманитарную помощь в Луганскую народную республику.