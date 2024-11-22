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При поддержке самарской службы занятости участник СВО открыл свое дело

КОШКИ. 22 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Служба занятости Самарской области проводит адресную работу с участниками СВО и членами их семей. Оказывает услуги по содействию в трудоустройстве, профориентации, организации профессионального обучения и дополнительного профессионального образования.

Фото: Министерство труда, занятости и миграционной политики Самарской области

Сергей Бичеев из Кошкинского района в конце прошлого года вернулся из зоны специальной военной операции домой после ранения и обратился в центр занятости за помощью в трудоустройстве. Здесь его проконсультировали об имеющихся вакансиях и возможности открыть свое дело. Сергей решил заняться изготовлением деревянных конструкций и столярных изделий.

"Соответствующее образование и опыт работы у меня есть, — поделился Сергей Бичеев. — Мне помогли составить бизнес-план, получил финансовую помощь и закупил оборудование, в том числе лазерный станок с ЧПУ для гравировки, фрезерный станок, торцовочную пилу. Буду работать с деревом и эпоксидной смолой. Спасибо, что служба занятости нам помогает и поддерживает".

Сергей Бичеев — участник клуба "Работа для СВОих". В прошлом году этот клуб появился первым в России именно в Кошкинском районе. Сейчас таких клубов в Самарской области уже 16, они объединяют более 200 человек.

Для участников СВО и их близких специалисты службы занятости проводят мастер-классы, рассказывают о возможностях трудоустройства, бесплатного переобучения и открытия своего дела с предоставлением финансовой помощи в размере 100 тысяч рублей.

"В этом году в Кошкинском районе жители открывали свое дело по оказанию бухгалтерских услуг, по пошиву и ремонту одежды, изготовлению столярных изделий, — рассказала руководитель территориального центра занятости населения Кошкинского района Ольга Титова. — Участникам СВО и членам их семей мы готовы оказать содействие как в открытии своего дела, так и в других вопросах, связанным с занятостью".

Узнать подробнее об услугах службы занятости можно в центрах занятости населения, контакты центров — на сайте регионального минтруда.

Сегодня в Самарской области создана комплексная система поддержки участников, ветеранов СВО и их близких. Большое внимание уделяется социализации тех, кто вернулся из зоны проведения спецоперации. Так, в продолжение федеральной программы "Время героев" реализуется региональная — "Школа героев". Она создана по инициативе губернатора Вячеслава Федорищева, чтобы ветераны, участники СВО, члены семей героев могли получить необходимые навыки и компетенции и трудиться на самарской земле.

Туристский информационный центр решил выяснить, что жители Самарской области думают о туристической привлекательности нашего региона. Приглашаем к участию в опросе.

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