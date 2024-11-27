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ИТ Транспорт и связь

Т1 ИИ — лучший партнер Arenadata

САМАРА. 27 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Т1 Искусственный интеллект (входит в Холдинг Т1) получил звание "Лучший партнер за работу с ритейлом и ТНП" от Группы Arenadata (российский разработчик на рынке систем управления и обработки данных). Награда была вручена в рамках партнерской конференции Arenadata, которая состоялась в ноябре 2024 года.

Т1 ИИ удостоился звания лучшего партнера за реализацию проекта в сфере ретейла по импортозамещению КХД, включая замену решений Oracle и SAP на отечественный стек Arenadata, а также внедрение методологии и инструментов Data Governance. Решение на основе инструментов Big Data позволило клиенту минимизировать риски, связанные с использованием иностранных технологий, и создать устойчивую платформу для дальнейшего развития бизнеса.

"Холдинг Т1 давно сотрудничает с Arenadata и внедряет ее решения клиентам из разных отраслей. Высокая оценка профессионального сообщества подтверждает, что экспертиза Т1 ИИ соответствует актуальным требованиям и запросам рынка. Нашими специалистами наработан большой опыт применения и продвижения решений на базе продуктов Группы Arenadata, а также их последующего обслуживания. Мы непрерывно улучшаем компетенции по продуктам на базе ИИ и Big Data, а также  развиваем партнерские отношения с ведущими отечественными технологическими компаниями, предоставляя своим клиентам передовые решения для устойчивого роста и повышения конкурентоспособности", — отметил Сергей Голицын, руководитель направления Т1 Искусственный интеллект, Холдинг Т1.

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