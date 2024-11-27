Стало известно, где отключат свет с 28 ноября по 5 декабря

В связи с проведением филиалом ПАО "Россети Волга" — "Самарские РС" неплановых ремонтных работ будет приостановлено электроснабжение по следующему графику:

28.11.2024 года с 08-00 до 16-00 (местного времени):

Клявлинский район:

с. Абдикеево

29.11.2024 года с 08-00 до 16-00 (местного времени):

Клявлинский район:

с. Черный-Ключ

28.11.2024 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Сергиевский район:

с. Красный Городок

28.11.2024 года с 09-00 до 13-00 (местного времени):

Сызранский район:

п. Новозаборовский;

28.11.2024 года с 09-00 до 13-00 (местного времени):

Сызранский район:

п. Песочный;

28.11.2024 года с 09-00 до 13-00 (местного времени):

Сызранский район:

п. Взгорье;

28.11.2024 года с 13-00 до 15-00 (местного времени):

Сызранский район:

с. Чекалино;

28.11.2024 года с 13-00 до 15-00 (местного времени):

Сызранский район:

п. Радужный;

28.11.2024 года с 11-30 до 12-00 и с 14-00 до 14-30 (местного времени):

Ставропольский район:

с. Кирилловка;

28.11.2024 года с 11-30 до 12-00 и с 14-00 до 14-30 (местного времени):

Ставропольский район:

с. Мусорка (ул. Полевая, ул. Сорокина, ул. Заречная);

28.11.2024 года с 11-00 до 16-00 (местного времени):

г. о. Жигулевск:

мкр. Александровское поле (ул. Бородинская, ул. Калинина, ул. Кирова, ул. Кольцова, ул. Кооперативная, ул. Краевая, ул. Крылова, ул. Куйбышева, ул. Кутузова, ул. Маяковского, ул. Молодогвардейская, ул. Полтавская, ул. Пугачева, ул. Рабочая, ул. Садовая, ул. Светлая, ул. Рабочая, ул. Советская, ул. Степана Разина, ул. Крылова, ул. Сызранская, ул. Тургенева, ул. Суворова, ул. Ульянова, ул. Фрунзе, ул. Чернышевского, ул. Чапаева, ул. Школьная, ул. Южная, СНТ Мичурина);

29.11.2024 года с 11-00 до 15-00 (местного времени):

Ставропольский район:

с. Ягодное (полностью);

29.11.2024 года с 11-00 до 15-00 (местного времени):

Ставропольский район:

с. Ягодное (ул. Заветы Ильича, ул. Вознесенского, ул. Садовая, ул. Полевая, ул. Первомайская, ул. Северная, ул. Кооперативная, ул. Набережная, ул. Советская, ул. Чкалова, ул. Загородная; ул. Заречная, ул. Березовая, ул. Волжская, ул. Приморская, ул. Славянская-Левобережная, ул. Целинная, ул. Молодежная, ул. Спортивная, ул. Грачева, ул. Рабочая, ул. Цветочная, ул. Донецкая, ул. Краснодарская, ул. Любимая, ул. Звонкая, ул. Советская, ул. Жемчужная, ул. Береговая, ул. Артельная, ул. Желанная, ул. Сказочная, ул. Медовая, ул. Славянская, ул. Юбилейная, ул. Праздничная, ул. Парковая, ул. Оптимистов, ул. Артельная, ул. Трудовая, ул. Дружная, ул. Красивая, ул. Спокойная, ул. Радостная, ул. Уютная, ул. Рыбацкая, ул. Васильковая, ул. Ромашковая, ул. Вишневая, ул. Ново-Полевая, ул. Лунная, ул. Театральная, ул. Мирная, ул. Трудовая, ул. Надежды, пер. Школьный, пер. Физкультурный, пер. Автолюбителей, пер. Звонкий, пер. Здоровья, пер. 2-й Дальний, пер. Троицкий, пер. Веселый, пер. Тихий, пер. Прибрежный, проезд Северный, проезд Пляжный, проезд Новый);

03.12.2024 года с 16-00 до 19-00 (местного времени):

Ставропольский район:

с. Хрящевка (полностью);

04.12.2024 года с 09-00 до 10-00 и с 15-00 до 16-00 (местного времени):

Ставропольский район:

с. Подстепки (ул. Ворошилова, ул. Кооперативная, ул. Красноармейская, ул. Полевая, ул. Подборненская, ул. Волжская, ул. Пионерская, ул. Комсомольская, ул. Колхозная, ул. Жигулевская, ул. Восточная, ул. Цветочная, ул. Родины, ул. Зеленая, ул. Березовская, ул. Садовое кольцо, ул. Первомайская, пер. Дачный, пер. Морской, пер. Тенистый, пер. Уютный, пер. Спокойный, пер. 1-й Восточный, проезд Больничный);

04.12.2024 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Ставропольский район:

с. Подстепки (ул. Цветочная, ул. Советская, ул. Изумрудная, ул. Чкалова, ул. Строителей, ул. Луговая, ул. Солнечная, ул. Мира, ул. Набережная, ул. Космонавтов, ул. Степная, ул. Степана Разина, пер. Заречный, пер. Рябиновый, пер. Карьерный, пер. Ясный, пер. Белокаменный, пер. Северный, пер. Орлиный, пер. Калиновый, пер. Дружбы, пер. Рябиновый, въезды Дачный 7,8,9,10,11);

05.12.2024 года с 15-00 до 21-00 на 20 мин. (местного времени):

Ставропольский район:

с. Хрящевка (полностью);

В целях соблюдения правил безопасности энергообъект отключается от основной сети.

Во избежание повреждения бытовых приборов, до момента включения энергообъекта в основную сеть, просьба отключить их от домашней сети.

Филиал "Россети Волга" — "Самарские РС" приносит извинения за временные неудобства.