Сотрудники "Тольяттиазота" посетили социальные учреждения Тольятти

Сотрудники ТОАЗа посетили ряд детских социальных учреждений г. Тольятти, где провели профориентационные мероприятия и вручили подарки воспитанникам.
Первая встреча прошла в приюте "Дельфин", который предназначен для временного проживания и социальной реабилитации детей и подростков. Воспитанникам в возрасте 13-15 лет был продемонстрирован медиапроект "Тольяттиазота", направленный на раннюю профориентацию.
С помощью виртуальной экскурсии воспитанники учреждения смогли посетить промплощадку предприятия, а также познакомиться с ключевым функционалом востребованных профессий. Кроме того, они получили консультацию о стажировке, практике и трудоустройстве, а также информационные материалы.
В центре "Гармония", где находятся дети, оставшиеся без попечения родителей или оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, на встречу были приглашены дошкольники и ученики начальных классов. Чтобы заинтересовать химией самых маленьких воспитанников, был организован просмотр четвертой серии мультипликационного сериала "Толик Азотов", посвященный вкладу химиков в обеспечение мировой продовольственной безопасности.
Сотрудники "Тольяттиазота" провели интерактивную викторину с вопросами на знание естественных наук, соответствующие возрасту аудитории, а также вручили наборы для проведения химических опытов и комиксы с героем мультсериала.
Все воспитанники социальных учреждений получили пригласительные билеты на новогодние представления, которые пройдут в период зимних каникул в ДК "Тольяттиазот".
Ирина Филатова, директор по связям с общественностью АО "ТОАЗ":
"Воспитанники детских социальных учреждений требуют исключительного внимания и щепетильного подхода. Детей важно заинтересовать, замотивировать на получение профессии с самого раннего возраста. Особая категория — подростки, которые находятся в шаге от взрослой жизни. Здесь также важно их направить, показать диапазон возможностей, помочь определиться с выбором. Подобные встречи будут продолжены, до Нового года ТОАЗ планирует посетить еще несколько социальных учреждений города".
Последние комментарии
Прекрасные предложения министра! Очень будем надеяться, что примут законы по всем предложенным мерам поддержки матерей!
Этих горе работников которые издеваются над военнослужащим, привлечь, к уголовной ответственности. А затем отправить на СВО. Чтобы прочувствовали через свои шкуры почем понюшка пороха.
Вот где должна себя проявить власть , за жизнь детей бороться а не лапшу с обещаниями вешать !
С таких поступков надо брать пример! Надеюсь другие организации начнут действовать так же.
Доброе время суток!Скажите пожалуйста, А моим детям полагается выплата пособие к Пасхи ?,(у меня трое детей мы малоимущая семья,полноценная семья и пособия детских получаю 380 р