Сотрудники "Тольяттиазота" посетили социальные учреждения Тольятти

Сотрудники ТОАЗа посетили ряд детских социальных учреждений г. Тольятти, где провели профориентационные мероприятия и вручили подарки воспитанникам.

Первая встреча прошла в приюте "Дельфин", который предназначен для временного проживания и социальной реабилитации детей и подростков. Воспитанникам в возрасте 13-15 лет был продемонстрирован медиапроект "Тольяттиазота", направленный на раннюю профориентацию.

С помощью виртуальной экскурсии воспитанники учреждения смогли посетить промплощадку предприятия, а также познакомиться с ключевым функционалом востребованных профессий. Кроме того, они получили консультацию о стажировке, практике и трудоустройстве, а также информационные материалы.

В центре "Гармония", где находятся дети, оставшиеся без попечения родителей или оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, на встречу были приглашены дошкольники и ученики начальных классов. Чтобы заинтересовать химией самых маленьких воспитанников, был организован просмотр четвертой серии мультипликационного сериала "Толик Азотов", посвященный вкладу химиков в обеспечение мировой продовольственной безопасности.

Сотрудники "Тольяттиазота" провели интерактивную викторину с вопросами на знание естественных наук, соответствующие возрасту аудитории, а также вручили наборы для проведения химических опытов и комиксы с героем мультсериала.

Все воспитанники социальных учреждений получили пригласительные билеты на новогодние представления, которые пройдут в период зимних каникул в ДК "Тольяттиазот".

Ирина Филатова, директор по связям с общественностью АО "ТОАЗ":

"Воспитанники детских социальных учреждений требуют исключительного внимания и щепетильного подхода. Детей важно заинтересовать, замотивировать на получение профессии с самого раннего возраста. Особая категория — подростки, которые находятся в шаге от взрослой жизни. Здесь также важно их направить, показать диапазон возможностей, помочь определиться с выбором. Подобные встречи будут продолжены, до Нового года ТОАЗ планирует посетить еще несколько социальных учреждений города".