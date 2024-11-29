Видео с издевательствами над школьником привело к уголовному делу в Самаре

В Самаре возбудили уголовное дело из-за издевательства над школьником. Об этом сообщает региональное СУ СК.

Ранее в интернете появилось видео, на котором одни школьники издевались над другим и унижали его.

Уголовное дело возбудили по ст. 213 УК РФ ("Хулиганство").

Правоохранители устанавливают личности участников инцидента.

Как сообщает региональная прокуратура, подростки при выяснении отношений поставили на колени оппонента, с которым учатся в одной школе.