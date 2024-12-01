Александр Бастрыкин взял на личный контроль дело об издевательстве над самарским школьником

Председатель СК России Александр Бастрыкин взял на личный контроль уголовное дело об издевательствах над школьником в Самаре.

В СМИ сообщается, что в Самаре в Крутых Ключах учащиеся школы поставили семиклассника на колени и издевались над ним, оскорбляли, а потом опубликовали видео в соцсетях.

По данному факту следственными органами СК России по Самарской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 213 УК РФ (хулиганство).