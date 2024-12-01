Александр Бастрыкин взял на личный контроль дело об издевательстве над самарским школьником

Председатель СК России Александр Бастрыкин взял на личный контроль уголовное дело об издевательствах над школьником в Самаре.
В СМИ сообщается, что в Самаре в Крутых Ключах учащиеся школы поставили семиклассника на колени и издевались над ним, оскорбляли, а потом опубликовали видео в соцсетях.
По данному факту следственными органами СК России по Самарской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 213 УК РФ (хулиганство).
Последние комментарии
Угон, сопротивление полиции, порча имущества - 1 год условно, человек-то неплохой.
Кто же такие заголовки придумывает?
И зачем место поганить, как Стенька Разин с княжной и тишь да благодать.
Дурак он и в Африке дурак... 😁😁😁
то крокуса то корпуса в билютенях на прием врача...