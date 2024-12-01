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Преступления Происшествия

Александр Бастрыкин взял на личный контроль дело об издевательстве над самарским школьником

МОСКВА. 1 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Председатель СК России Александр Бастрыкин взял на личный контроль уголовное дело об издевательствах над школьником в Самаре.

В СМИ сообщается, что в Самаре в Крутых Ключах учащиеся школы поставили семиклассника на колени и издевались над ним, оскорбляли, а потом опубликовали видео в соцсетях. 

По данному факту следственными органами СК России по Самарской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 213 УК РФ (хулиганство).

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