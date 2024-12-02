В Нефтегорске началась проверка из-за "потерявшихся" муниципальных денег

В Самарской области ведется проверка на предмет возможного превышения полномочий в муниципальном предприятии Нефтегорска "Уютный дом".

Согласно открытым источникам, МУП "Умный дом" сейчас находится в стадии банкротства.

По первоначальным оперативным данным, когда МУП был в предбанкротном состоянии, возникла странная ситуация. Деньги, поступающие в МУП, должны были идти ресурсоснабжающим организациям. Но часть денег в счет оплаты услуг до адресатов могла не дойти. Возможный ущерб составляет более 19,9 млн рублей. Предполагается, что эти деньги теперь придется платить из бюджета. А вот из МУПа, по предварительной версии, их могли вывести по формальным договорам с другими организациями.

Известно, что речь идет примерно о периоде 2022–2023 годов. Согласно Seldon.Basis, в этот период МУП возглавлял Алексей Попов.