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Преступления Происшествия

Самарец из ревности пытался зарезать жену и дочь

САМАРА. 11 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух лиц).

По версии следствия, 6 ноября мужчина, находясь в квартире по месту жительства, на почве ревности нанес несколько ударов ножом в область туловища своей супруге и удар ножом своей несовершеннолетней дочери, которая вступилась за мать.

Довести свой преступный умысел, направленный на убийство, подозреваемый не смог в связи с тем, что потерпевшие оказали активное сопротивление. В настоящее время женщина и ее дочь находятся в медицинском учреждении, где им оказывается необходимая помощь.

В настоящее время судом по ходатайству следователя в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области. 

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