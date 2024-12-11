Самарец из ревности пытался зарезать жену и дочь

В Самаре возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух лиц).
По версии следствия, 6 ноября мужчина, находясь в квартире по месту жительства, на почве ревности нанес несколько ударов ножом в область туловища своей супруге и удар ножом своей несовершеннолетней дочери, которая вступилась за мать.
Довести свой преступный умысел, направленный на убийство, подозреваемый не смог в связи с тем, что потерпевшие оказали активное сопротивление. В настоящее время женщина и ее дочь находятся в медицинском учреждении, где им оказывается необходимая помощь.
В настоящее время судом по ходатайству следователя в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области.
Последние комментарии
Чтобы эту мразь черти в аду драли
Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.
Жаль, что не слышал об этом расследовании. Поучаствовал бы
Угон, сопротивление полиции, порча имущества - 1 год условно, человек-то неплохой.
Кто же такие заголовки придумывает?