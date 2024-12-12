16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Многодетным разрешили получать участки на территории Самары и Тольятти Ветераны СВО будут проходить лечение в центрах реабилитации Социального фонда В Самарской области переформатируется система помощи семьям, находящимся в кризисной ситуации "Тольяттиазот" подводит итоги своего юбилейного года Минсоцдем: из самарских маршруток высаживают детей-льготников

Соцподдержка Общество

В Самарской области молодые мамы получают дополнительную поддержку

САМАРА. 12 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 67
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

По данным на 11 декабря 2024 г., в Самарской области 326 женщин получили выплату при рождении первого ребенка. Эта новая мера поддержки молодых родителей начала действовать с ноября по поручению главы региона Вячеслава Федорищева и является частью Программы социально-экономического развития Самарской области.

Фото: Администрация Клявлинского района

Государство ведет активную политику на сохранение традиционных семейных ценностей, поддержку материнства и детства. В Самарской области для семей с детьми действует 38 мер социальной поддержки, в том числе в рамках нацпроекта "Демография", 14 из которых стали доступны в этом году. Ими охвачены свыше 229 тыс. семей, в которых воспитывается более 318 тыс. детей.

В Год Семьи в регионе заработала еще одна мера поддержки — единовременная выплата женщинам, родившим первого ребенка в возрасте от 18 до 25 лет. Размер выплаты, как и региональный семейный капитал, положенный при рождении третьего и последующих детей, составляет 100 тыс. рублей. Средства в рамках новой меры социальной поддержки получат молодые мамы, у кого первый ребенок появился на свет с 1 сентября 2024 года.

"Это очень большая и необходимая поддержка от государства. Для молодых семей такая выплата — значительная помощь. Мы уже решили, на что потратим средства. Очень многое нужно купить: санки, теплую одежду, игрушки — все для дочки! А оставшиеся деньги направим на погашение ипотечного кредита по квартире", — рассказывают молодые родители Кристина и Станислав Батаевы из Клявлинского района.

По прогнозам регионального министерства социально-демографической и семейной политики, ежегодно более 4 тыс. молодых мам смогут получить данную единовременную выплату. Необходимые средства предусмотрены в областном бюджете, в том числе и на следующий год, который накануне утвердили в Самарской губернской думе. Областной бюджет сохранил социальную направленность. На финансирование социальных обязательств, в том числе поддержку молодых семей, семей с детьми, выплаты, пособия, в следующем году планируется направить более 14 млрд рублей.

"Узнала о выплате от губернатора и обрадовалась — это, конечно, большая помощь для нас. Пока еще думаю куда распланировать, но деньги пришли очень быстро после оформления. Естественно, все пойдет на покупки для ребеночка", — поделилась молодая мать Анастасия Глушенкова из Сызрани.

Оформить выплату 100 тыс. руб. можно в течение первого года жизни ребенка, обратившись в управление соцзащиты по месту жительства или подав заявление через социальный портал министерства социально-демографической и семейной политики Самарской области (suprema63.ru).

Гид потребителя

Последние комментарии

Миссис Михайлова 10 июня 2024 13:39 В Самарской области могут ввести маткапитал для родивших до 20 лет

Прекрасные предложения министра! Очень будем надеяться, что примут законы по всем предложенным мерам поддержки матерей!

Avangard Lawyer 25 октября 2023 21:19 Участнику специальной военной операции отказывают в реабилитации

Этих горе работников которые издеваются над военнослужащим, привлечь, к уголовной ответственности. А затем отправить на СВО. Чтобы прочувствовали через свои шкуры почем понюшка пороха.

Николай Николаевич 06 октября 2021 10:17 Четырехлетний мальчик нуждается в дорогостоящем лечении

Вот где должна себя проявить власть , за жизнь детей бороться а не лапшу с обещаниями вешать !

Юрий Жаворонков 29 августа 2018 11:44 Сбербанк и "Память поколений" передали ветеранам в Самаре медицинское оборудование и медикаменты

С таких поступков надо брать пример! Надеюсь другие организации начнут действовать так же.

Светлана Асонова 12 февраля 2018 18:41 В области начали прием заявлений от родителей на ежегодную денежную выплату к Пасхе

Доброе время суток!Скажите пожалуйста, А моим детям полагается выплата пособие к Пасхи ?,(у меня трое детей мы малоимущая семья,полноценная семья и пособия детских получаю 380 р

Фото на сайте

В Самаре 14 детей-сирот получили ключи от квартир

В Самаре 14 детей-сирот получили ключи от квартир

В Самарской филармонии чествовали лучшие семьи губернии

В Самарской филармонии чествовали лучшие семьи губернии

Жигулевская ГЭС наградила финалистов конкурса "Код энергии"

Жигулевская ГЭС наградила финалистов конкурса "Код энергии"

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5