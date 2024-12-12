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АО "Транснефть - Приволга" оказало благотворительную помощь школе-интернату в Самарской области

САМАРА. 12 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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АО "Транснефть - Приволга" в рамках благотворительной деятельности оказало финансовую помощь в размере 3,3 млн рублей ГБОУ "Школа-интернат "Восхождение" г. о. Чапаевск" в Самарской области. На эти средства в школе-интернате была создана сенсорная комната.

Фото: предоставлено АО "Транснефть – Приволга"

В настоящее время в учреждении живут около 200 детей, большинство из них имеют ментальные нарушения. В 2023 году образовательное учреждение получило статус психолого-педагогического и реабилитационного.

"Мы благодарны предприятию за постоянную помощь, в том числе и за оборудование сенсорной комнаты, которая поможет в реабилитации наших воспитанников. Это одновременно кабинет для психологов и комната для релаксации детей. В помещении сделан ремонт, мы оснастили его современным оборудованием, имеющим самые широкие возможности", — отметила директор школы-интерната Наталья Калабекова.

В сенсорной комнате установлены несколько комплексов оборудования, позволяющих детям с особыми образовательными потребностями развиваться в соответствии со своим диагнозом и снимать эмоциональное напряжение. Так, интерактивная песочница развивает мелкую моторику и визуальное восприятие мира, пузырьковые колонны с рыбками и кресла-реклайнеры позволяют быстрее успокоиться и расслабиться, а мультимедийный проектор позволяет создавать "живые картинки". Специальный интерактивный стол педагога-психолога имеет эксклюзивное программное обеспечение, которое позволяет специалисту построить работу так, чтобы развивать у ребенка эмоционально-волевую сферу и творческое мышление.

Как отмечают педагоги, современное оборудование помогает им предложить учащимся более эффективные индивидуальные программы реабилитации и психолого-педагогической коррекции.

Компания помогает школе-интернату на протяжении нескольких лет. В рамках корпоративной благотворительной программы были отремонтированы и оборудованы кабинеты труда для девочек и мастерские для мальчиков, передан автобус, а также ежегодно оказывается волонтерская поддержка в организации праздников и мероприятий.

Уже пятый год подряд воспитанники учреждения участвуют в благотворительной ярмарке в аппарате управления АО "Транснефть - Приволга". В этом году своими руками они сделали более 200 поделок и передали компании на продажу. Собранные средства пойдут на покупку оборудования и материалов для творчества.

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