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В Самарской области работает выездная бригада для помощи детям с особенностями развития

САМАРА. 17 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самарской области уже почти четыре месяца работает выездная служба ранней помощи "Домашний консультант". Служба создана на базе Центра диагностики и консультирования Самарской области. Проект реализуется на средства гранта Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (Москва).

Цель проекта - создание условий для обеспечения доступности ранней помощи по месту жительства. Деятельность выездной службы направлена на содействие физическому и психическому развитию детей в возрасте от рождения до 3 лет, улучшение их функционирования в естественных жизненных ситуациях, содействие формированию позитивных взаимоотношений детей и родителей и других непосредственно ухаживающих за ребенком лиц, а также повышение компетентности родителей в вопросах развития и воспитания особенного ребенка.

Особенностью проекта являются непрерывность на протяжении его реализации и максимальная вовлеченность родителей и членов семьи, которые выполняют рекомендации специалистов между домашними визитами выездной бригады.

Команда, состоящая из специалистов различного профиля (логопеды, дефектологи, психологи, врачи), оказывает помощь на дому семьям с малышами с особенностями развития, не имеющим возможности посещать учреждение самостоятельно. Для каждого ребенка разрабатывается и реализуется индивидуальная программа ранней помощи и организуется коррекционно-развивающее пространство в домашних условиях. Это поэтапный процесс, начиная с выявления проблем в развитии ребенка, проведения междисциплинарной оценки, составления индивидуальных программ помощи и сопровождения семьи, и затем постоянный контроль динамики в течение действия проекта и до процесса подготовки ребенка в дошкольное учреждение.

В настоящее время в проекте участвуют четыре семьи, проживающие в различных районах Самары. Так, семья Владислава, которому на данный момент всего полтора года, проживает в Красноглинском районе. Родители обратились в региональный Центр диагностики и консультирования с тревогой по поводу развития младшего сына. По результатам первичного приема специалистами междисциплинарной бригады были выявлены ограничения жизнедеятельности ребенка в различных сферах (трудности и в коммуникации, и в межличностных взаимодействиях и отношениях, и в мобильности). Семья включена в проект и получает еженедельную системную помощь специалистов выездной бригады "Домашний консультант".

Выездная служба укомплектована автомобилем и специальным оборудованием, необходимым для занятий. Родителям доступна дистанционная форма оперативного консультирования и информационной поддержки. Также для родителей создается онлайн-школа по вопросам развития и воспитания детей. После закупки оборудования будет организован пункт проката.

Главная задача специалистов "Домашнего консультанта" - своевременно выявить и снизить риски развития заболевания у малышей, максимально вовлечь в процесс окружающих его взрослых.

Реализация проекта продлится до конца 2025 года. В дальнейшем планируется распространение опыта выездной службы ранней помощи на все обособленные структурные подразделения Центра диагностики и консультирования, расположенные в различных округах Самарской области.

Для записи на первичный прием в Службу ранней помощи Центра диагностики и консультирования Самарской области можно обратиться несколькими способами: по номеру телефона 8(846)9568422, либо на адрес электронной почты ocdk@mai.ru, либо через официальную группу "ВКонтакте".

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