Самарчанка потеряла 200 тыс. руб., пытаясь купить эликсир молодости

В Самаре возбудили уголовное дело по факту "эзотерического" мошенничества. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Потерпевшая — 47-летняя женщина услышала от подруги про эликсир молодости, стала искать его в интернете и нашла на сайте с товарами из сферы эзотерики. Она заказала несколько флаконов и ввела банковские данные для оплаты. Однако доставку самарчанка так и не дождалась. Через какое-то время она решила узнать, когда придет заказ, но сайт оказался заблокирован, а телефон "продавца" недоступен. При этом с карты потерпевшей списали 200 тыс. рублей.