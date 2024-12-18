Самарчанка потеряла 200 тыс. руб., пытаясь купить эликсир молодости

В Самаре возбудили уголовное дело по факту "эзотерического" мошенничества. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.
Потерпевшая — 47-летняя женщина услышала от подруги про эликсир молодости, стала искать его в интернете и нашла на сайте с товарами из сферы эзотерики. Она заказала несколько флаконов и ввела банковские данные для оплаты. Однако доставку самарчанка так и не дождалась. Через какое-то время она решила узнать, когда придет заказ, но сайт оказался заблокирован, а телефон "продавца" недоступен. При этом с карты потерпевшей списали 200 тыс. рублей.
Последние комментарии
Чтобы эту мразь черти в аду драли
Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.
Жаль, что не слышал об этом расследовании. Поучаствовал бы
Угон, сопротивление полиции, порча имущества - 1 год условно, человек-то неплохой.
Кто же такие заголовки придумывает?