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Депутаты губернской думы стали участниками "Елки желаний" для детей из ДНР

САМАРА. 19 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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19 декабря депутаты Самарской губернской думы в очередной раз стали участниками Всероссийской благотворительной акции "Елка желаний" для ребят из города Снежное Донецкой народной республики.

Фото: пресс-служба Самарской Губернской Думы

Волшебная "елка желаний" установлена в Самарской губернской думе, на ней - пожелания от 110 ребят. Все они - дети участников специальной военной операции, погибших в ходе СВО. Желания юных жителей из Снежного в областном парламенте исполняют уже в третий раз.

Ребята мечтают о разном: кто-то хочет куклу, конструктор, а кто-то мечтает о скейтборде или игровом мониторе. Все пожелания детей будут выполнены, пообещали в думе.

Председатель Самарской губернской думы Геннадий Котельников считает: "Новый год - это самый светлый праздник, который, без преувеличения, любят все. В доброте и заботе нуждается каждый человек, но прежде всего - дети. Представляете, вот ребенок написал пожелание, он ждет, что его мечта исполнится. И я рад, что силами депутатов и аппарата думы мы уже третий год можем порадовать детей города Снежное. Приложим все усилия, чтобы все подарки были переданы до Нового года".

В начале следующей недели подарки из Самарской губернской думы будут отправлены в Донецкую народную республику.

Впервые в Самарской области эта новогодняя традиция стартовала восемнадцать лет назад. И с тех пор география и число участников этого доброго дела ширится и множится. Ни один человек (а тем более ребенок) не должен остаться без внимания в эти сказочные дни, уверены депутаты.

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