Забота о медицинских работниках: в Отрадном в 8 раз увеличена единовременная выплата врачам

Меры поддержки муниципалитета помогают привлекать специалистов в Отрадненскую городскую больницу. С 1 января администрация Отрадного вводит новые меры социальной поддержки для врачей.
На очередном заседании думы в 8 раз увеличена единовременная выплата. Теперь она составит 400 000 рублей. В 15 раз повышена и ежемесячная выплата студентам — медикам, успешно обучающимся по целевому договору — 15 000 рублей. Еще одной мерой поддержки станет увеличение компенсации за съем жилья в тройном размере.
Средства на реализацию мер поддержки заложены в местный бюджет.
"На данный момент у нас обучается 27 специалистов по целевому направлению. В ближайшие годы ожидаем их в нашем коллективе. Для тех, кто совмещает работу с учебой, подбираем удобный график. Начали разработку системы наставничества. Теперь опытные врачи тоже будут получать надбавку за введение молодых специалистов в профессию. В том числе, муниципалитет предоставляет сотрудникам жилье, чтобы через 5 лет работы в медучреждении оно переходило в их собственность", — рассказывает главный врач больницы Ирина Назаркина.
Кроме того, коллектив больницы пополняют квалифицированные специалисты благодаря программе "Земский доктор/Земский фельдшер". Напомним, выплаты в Отрадном в рамках программы составляют от 500 тысяч до 1 миллиона рублей.
"Участие в программе является существенной поддержкой для медработников. Я начинала свой путь в медицину в Отрадненской больнице, после чего работала в других медучреждениях. На сегодняшний день вернулась на прежнее место работы и провожу медосмотры школьников и воспитанников детского сада", — рассказала врач — педиатр Юлия Толстова.
Обеспечение медицинских учреждений квалифицированными кадрами — важное направление национального проекта "Здравоохранение", который реализуется по решению президента Владимира Путина.
В этом году 167 медработников приняли участие в программе "Земский доктор / Земский фельдшер". Программа ежегодно помогает привлекать в медицинские учреждения Самарской области, расположенные в сельской местности и малых городах, десятки специалистов: врачей, фельдшеров, акушерок и медицинских сестер фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий, отделений врачей общей практики.
Последние комментарии
Прекрасные предложения министра! Очень будем надеяться, что примут законы по всем предложенным мерам поддержки матерей!
Этих горе работников которые издеваются над военнослужащим, привлечь, к уголовной ответственности. А затем отправить на СВО. Чтобы прочувствовали через свои шкуры почем понюшка пороха.
Вот где должна себя проявить власть , за жизнь детей бороться а не лапшу с обещаниями вешать !
С таких поступков надо брать пример! Надеюсь другие организации начнут действовать так же.
Доброе время суток!Скажите пожалуйста, А моим детям полагается выплата пособие к Пасхи ?,(у меня трое детей мы малоимущая семья,полноценная семья и пособия детских получаю 380 р