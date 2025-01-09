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Центр "Шаг вперед" выстраивает систему сопровождения для инвалидов детства

САМАРА. 9 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Интегративный центр для детей-инвалидов и инвалидов с детства с ментальными нарушениями "Шаг вперед" отметил год со дня открытия. Это единственное учреждение в Самарской области, которое помогает социализироваться молодым людям и получить возможность работать на микропроизводстве.

Фото: предоставлено автором

Большинство родителей детей-инвалидов и тем более с ментальными нарушениями часто сталкиваются с отказами специалистов в помощи. Это может начинаться с намеков, но чаще, к сожалению, с фразы: "Мы с такими тяжелыми детьми не работаем". Екатерина Сеницкая, мама особенно ребенка, прошла этот путь и решила создать центр, в котором с детьми с множественными нарушениями развития будут заниматься и доказывать их успехами обществу, что они его часть.

Интегративный центр для детей-инвалидов и инвалидов с детства с ментальными нарушениями "Шаг вперед" открылся в Самаре в 2023 году. Он стал пилотной площадкой программы "Сопровождение через всю жизнь" уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. Сейчас деятельность центра масштабируется в комплексную для семей и с детьми, и со взрослыми с инвалидностью.

Организация процесса обучения и социализации "Шага вперед" построена на одной технологии — методике с доказанной эффективностью работы с детьми, подростками и взрослыми с ментальными множественными нарушениями развития. Она включает восемь стратегий, результатом которых становятся интеграция особенных ребят в общество и улучшение качества жизни их семей, ведь речь идет о пожизненном сопровождении со стороны взрослых.

Специалистами центра разработаны комплексные реабилитационные программы для детей-инвалидов 7-13 лет, для детей-инвалидов 14-17 лет и молодых инвалидов старше 18  лет. Каждая из них включает обучение жизненным компетенциям, глино-, арт-, театротерапию, адаптивную физкультуру, сенсорную интеграцию, коммуникативные занятия, трудовую деятельность. Программы взаимосвязаны и помогают сформировать прикладные жизненные навыки. Дети и молодые люди через задачи осваивают понятия цветов и форм, связь между действием и результатом.

Уникальностью "Шага вперед" является еще и то, что здесь могут заниматься ребята 18+, у которых к этому возрасту исчезает возможность социализации. Они становятся "невидимками" для общества.

"Получается, что мы ходим в садик, в школу, в колледж, а потом… все. Как правило, наши дети не устраиваются на работу. Приходит отчаяние… Мы вынуждены сидеть дома. "Шаг вперед" изменил нашу жизнь. Ведь это наша возможность продолжать ее не в четырех стенах", — рассказывает Светлана Сотникова, мама воспитанника "Шага вперед" Петра Сотникова.

Для молодых ребят 18+ организованы не только развивающие занятия, но и возможность работы в мастерских. К примеру, в мастерской социально-бытового обслуживания производят для продажи чипсы из овощей и фруктов, суповые наборы, лакомства для собак и не только. За год "Шаг вперед" стал микропроизводством. Воспитанники центра выполняют весь производственный цикл — от мытья овощей и фруктов до сушки их в дегидраторе под присмотром наставников.

"Очевидно, что наши ребята с тяжелыми множественными нарушениями развития не смогут конкурировать на рынке труда. Мы подбирали задачи с учетом их возможностей", — рассказывает руководитель интегративного центра "Шаг вперед", председатель самарского регионального отделения Всероссийской организации родителей детей-инвалидов Екатерина Сеницкая.

В глиняной мастерской к первому дню рождению центра ребята сделали новогодние колокольчики, которые тоже отправились в продажу. "Мы перенесли рисунки детей на открытки. Они продаются в разных местах города. Есть серия по мотивам работ великих художников. Недавняя, поскольку у нас день рождения центра, а мы — достояние нашей Самарской области, посвящена знаковым местам Самары", — продолжает Екатерина Сеницкая.

В течение года более 100 детей, подростков и молодых людей - воспитанников "Шага вперед" прошли реабилитационные программы. Все они бесплатные. Центр работает на грантовые средства Президентского фонда культурных инициатив, благотворительного фонда Сбербанка "Вклад в будущее".

"Это же чудо, когда у человека руки практически не работают, проблема с восприятием, а потом он начинает ими осознанно управлять. Сначала ребенок пытался выйти из задачи, а дальше он выбирает фигуру, лепит ее, хочет обнять после занятий и сверстников, и тебя. Это очень вдохновляет на дальнейшую работу", — делится Данил Козлов, специалист по гончарному делу интегративного центра "Шаг вперед".

В центре в том числе организованы занятия для родителей и законных представителей. Упор сделан на психологическую помощь: снятие стресса и тревожности. Больше 300 родственников детей, подростков и взрослых с ментальными нарушениями воспользовались этой возможностью.

Также бесплатно можно получить и юридическую консультацию. На базе учреждения работает "Семейная приемная ВОРДИ", проходят ежемесячные мероприятия "Родительский клуб ВОРДИ" в онлайн-формате, где специалисты проекта дают рекомендации по организации жизненных процессов.

"Центр для нас — это не только спасение, это наш подарок судьбы, он нам необходим", — рассказывает Оксана Федоренко, мама воспитанницы "Шага вперед" Вероники Федоренко.

"К нам в центр ходят такие дети, которым места не оказалось нигде: ни в школах, ни в других центрах, но зато оно есть здесь, в "Шаге вперед", где их всегда ждут, где их примут любыми. У меня большая гордость, что за год ребята научились делать конкретные продукты. Есть результат, сделанный их руками, и совершенно точно, что нет ничего невозможного для наших детей. Вопрос, насколько обеспечена поддержка и насколько в них верят специалисты", — делится Екатерина Сеницкая.

В планах в новом году жизни "Шага вперед" открыть новую мастерскую — типографию. Проект ждет одобрения и поддержки в грантовом конкурсе Фонда президентских грантов. Планируется дать старт новому проекту по сопровождаемому проживанию — альтернативе психоневрологического интерната.

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