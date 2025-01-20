На Московском шоссе загорелся троллейбус с 25 пассажирами

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В понедельник, 20 января, в 6:33 в Самаре в районе Московского шоссе, 185а в движении загорелся троллейбус маршрута № 12. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Самарской области.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Самарской области