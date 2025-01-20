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Служба занятости помогает участникам СВО возвращаться к мирной жизни

САМАРА. 20 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Служба занятости населения региона провела ряд встреч для участников СВО и членов их семей. В Кошкинском и Кинель-Черкасском районах состоялись заседания клубов "Работа для СВОих".

Фото: Министерство труда, занятости и миграционной политики Самарской области

Заседание, которое прошло в кадровом центре "Работа России" Кошкинского района, объединило участников спецоперации и представителей общественных организаций. Особое внимание было уделено вопросам адаптации ветеранов СВО к мирной жизни и трудоустройству.

Карьерные консультанты кадрового центра "Работа России" при обращении ветерана СВО или членов его семьи составляют индивидуальный план, включающий психологическую поддержку, профессиональное обучение, помощь в составлении резюме и прохождении собеседования, а также адаптацию на рабочем месте. Для желающих открыть свое дело составят бизнес-план, окажут финансовую помощь и проконсультируют по мерам поддержки от центра "Мой бизнес".

На заседании клуба своим опытом взаимодействия с кадровым центром "Работа России" поделился участник специальной военной операции Сергей Бичеев. Он получил финансовую поддержку в размере 100 тыс. рублей и открыл собственное дело по изготовлению деревянных конструкций.

"Участие в клубе стало для меня реальной поддержкой, я получил всю необходимую информацию, чтобы начать свое собственное дело. Получил деньги от государства, приобрел оборудование и теперь имею постоянный доход. Думаю, что такие клубы в кадровых центрах помогут еще многим участникам СВО, которые возвращаются к мирной жизни", — рассказал Сергей Бичеев.

В завершении заседания социальный координатор Госфонда "Защитники Отечества" по Самарской области Сергей Елхимов был отмечен благодарственным письмом Минтруда Самарской области.
На заседании клуба в Кинель-Черкассах обсуждались вопросы, касающиеся выплат пенсий, системы налогообложения при открытии собственного дела и обучения по управлению БПЛА. Приняли решение организовать регулярные выезды клуба "Работа для СВОих" по поселениям Кинель-Черкасского района.
В настоящее время в Самарской области функционирует 16 клубов "Работа для СВОих". Их работа направлена на поддержку военнослужащих. Для участия в заседаниях клуба можно записаться в контакт-центре службы занятости по номеру 8 (800) 302-15-44.

Напоминаем, в Самарской области военнослужащие, подписавшие контракт с 1 января по 1 февраля 2025 года, получат 7 млн — за первый год службы и единовременно 4 млн рублей. Для участников СВО и членов их семей действуют льготы и социальные гарантии — всего более 40 мер поддержки, в том числе возможность списания долгов по кредитам до 10 млн рублей для бойцов и их жен. Служба занятости региона предлагает персональное сопровождение и содействие тем, кто решит заключить контракт. Подробнее по тел. 8-939-712-93-87.

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