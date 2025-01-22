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Многодетная семья из Богатовского района с господдержкой развивает молочную ферму

САМАРА. 22 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Лидия и Владимир Михайловы из Богатовского района Самарской области, получив поддержку от государства, развивают свою молочную ферму и мечтают о расширении. Благодаря государственному гранту "Агростартап" супруги два года назад смогли начать собственное молочное дело.

Фото: министерство сельского хозяйства и продовольствия Самарской области

Свою первую корову Михайловы купили несколько лет назад на средства социального контракта. Оба поясняют, что желали накормить детей качественной молочной продукцией. На тот момент у Михайловых как раз родилась третья дочка. Сейчас супруги — счастливые родители уже пятерых девочек.

"Первый грант в нашей семье получила моя мама, это было в 2018 году. Мы с супругом помогали ей и присматривались к процессу. А в 2022 г. на конкурс грантов пошла уже я и выиграла более 2 млн рублей. Приобрели семь черно-пестрых голштинских коров, а также оборудование для переработки молока, — рассказывает глава КФХ Лидия Михайлова. — Сейчас у нас в дойном стаде 13 голов. Производим пастеризованное молоко и сливки, делаем йогурты, ряженку, мацони и домашний сыр".

Свою продукцию Михайловы продают на рынке в с. Богатое, а также осуществляют доставку постоянным клиентам. Супруги мечтают о расширении фермы и снова планируют участвовать в конкурсе государственных грантов. Многодетная семья пользуется и другими мерами государственной поддержки, которые помогают им двигаться к мечте.

2025 г. в Самарской области глава региона Вячеслав Федорищев объявил Годом многодетной семьи. В начале этого года был подписан указ о поддержке многодетных семей. С учетом поступающих от семей предложений в регионе действуют меры поддержки и вводятся новые. Так, например, статус многодетной семьи до достижения старшим ребенком возраста 23 лет можно будет сохранить в случае прохождения им военной службы по призыву или по контракту, при призыве на военную службу по мобилизации или добровольном участии в СВО. Распорядиться средствами регионального семейного капитала теперь можно без необходимости предоставления отчетов. Компенсация платы за обращение с ТКО для многодетных семей увеличена с 50% до 75%. "Мы продолжим оказывать все возможные меры поддержки семьям с детьми. Ряд мер уже действует в регионе, но мы будем их значительно усиливать", — подчеркивает Вячеслав Федорищев.

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