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Губернатор Власть и политика

В Самарской области вновь могут поднять налог для мигрантов

САМАРА. 22 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Губернатор Вячеслав Федорищев поручил правительству усилить контроль за привлечением мигрантов на рынок труда Самарской области. Об этом он объявил на оперативном совещании в среду, 22 января.

Фото: © РИА Новости / Михаил Воскресенский

"В прошлом году мы приняли много решений. Жду от вас дополнительных предложений в течение двух недель. В частности, посмотрите внимательно на стоимость патентов. В такой развитой экономике, как в Самарской области, стоимость такого рода патентов должна быть одной из самых высоких", - высказал свою точку зрения глава региона.

Также Вячеслав Федорищев предложил ужесточить квотирование на наем иностранных граждан в разных сферах экономики. По его мнению, в совокупности эти меры позволят обеспечит дисциплину на рынке труда.

Сейчас в Самарской области иностранцам запрещено в работать в достаточно широком спектре сфер деятельности, включая производство продуктов питания, торговлю, общественный транспорт, такси. При этом стоимость патента, который ежемесячно выплачивают трудовые мигранты, на 2025 г. установили в размере 10170 рублей. Это на четыре тысячи больше, чем в прошлом году.

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