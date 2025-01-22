В Самарской области вновь могут поднять налог для мигрантов

Губернатор Вячеслав Федорищев поручил правительству усилить контроль за привлечением мигрантов на рынок труда Самарской области. Об этом он объявил на оперативном совещании в среду, 22 января.
"В прошлом году мы приняли много решений. Жду от вас дополнительных предложений в течение двух недель. В частности, посмотрите внимательно на стоимость патентов. В такой развитой экономике, как в Самарской области, стоимость такого рода патентов должна быть одной из самых высоких", - высказал свою точку зрения глава региона.
Также Вячеслав Федорищев предложил ужесточить квотирование на наем иностранных граждан в разных сферах экономики. По его мнению, в совокупности эти меры позволят обеспечит дисциплину на рынке труда.
Сейчас в Самарской области иностранцам запрещено в работать в достаточно широком спектре сфер деятельности, включая производство продуктов питания, торговлю, общественный транспорт, такси. При этом стоимость патента, который ежемесячно выплачивают трудовые мигранты, на 2025 г. установили в размере 10170 рублей. Это на четыре тысячи больше, чем в прошлом году.
Последние комментарии
Ещё горячая точка это ЖК Фаворит, школа 124 которая в 50 метрах к данному ЖК не относится по решению бывшего мэра. Помимо этого Рядом с ЖК есть большая территория где необходимо сделать сквер,инициативной группой дома был разработан макет сквера, но наши попытки пройти на инициативу в администрации промышленного района уперлись в ограничения и непонимание со стороны людей принимающих решение.
Ничего не меняется,нет штаты сокращать ,а он чиновников по новой,плодит
Добрый день! Все конечно как бы решается, но почему от остановки Дом природы и конечной кольца Комсомольского района, по четной стороне, стоят бесконечные ларки, от них грязь и не убирается нечего, то ли остановка общественного транспотра или мусорка
Всё очень правильно, лишь бы не закрутили и зарплату вовремя увеличили.
Лапушкиной наплевать на благоустройство города, обойдите район департамента по благоустройству города и все будет ясно!