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В День студента в Самарском университете им. Королёва открыли комнату матери и ребенка

САМАРА. 27 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В субботу, 25 января, на площадке Самарского университета им. Королёва состоялись мероприятия, приуроченные к Дню российского студенчества.

Фото: предоставлено Самарским университетом

Здесь состоялась встреча представителей федеральной и региональной власти со студентами и молодыми студенческими семьями, где рассматривались конкретные меры социальной поддержки, реализуемые как на федеральном и региональном уровне, так и самим университетом.

В тот же день в Самарском университете им. Королева была открыта комната матери и ребенка в рамках всероссийского проекта Минобрнауки России "Помоги маме учиться". Это пространство предназначено для студенческих семей, а также для молодых преподавателей и сотрудников с детьми в возрасте от 3 месяцев до 7 лет.

Первыми ее оценили молодая семья Геннадия и Анастасии Альгашевых с трехлетней Василисой и представители власти региона: председатель Самарской губернской думы Геннадий Котельников, сенатор Марина Сидухина, врио заместителя председателя правительства Самарской области Регина Воробьева и глава Октябрьского района Самары Сергей Радько.

Геннадий Альгашев учится в аспирантуре института информатики и кибернетики, его супруга окончила магистратуру того же института. По мнению молодых людей, в новом пространстве можно в комфортных условиях покормить, переодеть ребенка, оставить с мамой или папой на время сдачи зачета или экзамена супругом. "В Самарском университете им. Королева реализуется много разных мер поддержки. И очень хорошо, что здесь теперь есть и удобная комната матери и ребенка", - отметил Геннадий Альгашев.

Комната матери и ребенка расположена на первом этаже учебного корпуса №3 на Московском шоссе, 34, вблизи от учебных и научных корпусов, общежитий, а также рядом с советом обучающихся, спорткомплексом и бассейном. Она представляет собой специально оборудованное помещение, разделенное на пять зон: зоны для кормления, для игры, для гигиенических процедур, туалет и холл.

Ректор Самарского университета им. Королева Владимир Богатырев подчеркнул, что университет последовательно развивает инфраструктуру и делает все, чтобы она была удобной для студентов, сотрудников и преподавателей: "Важно, что инициатива создания подобного пространства исходила от самих студентов. В университете 96 студенческих семей. Мы провели анкетирование, в ходе которого студенческие семьи высказали предложение о создании комнаты матери и ребенка. Поэтому мы решили участвовать в федеральном конкурсе "Помоги маме учиться" и победили в нем. Думаю, особенно комната матери и ребенка будет востребована семьями с детьми до 3 лет. Подобное пространство планируем открыть и на северной площадке кампуса университета на ул. Академика Павлова, 1. Нам очень важен контакт с молодыми семьями, важно знать, что им нужно для того, чтобы учиться и работать в университете было комфортно. Если будет спрос, подобных комнат и пространств в университете станет больше".

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