Куйбышевский НПЗ устроил для детей театральные каникулы

В новом 2025 году Куйбышевский НПЗ сделал творческий сюрприз детям Куйбышевского района — ребята получили не только сладости и игрушки, а ещё и билеты на все главные новогодние представления и ёлки Самары.
Благодаря КНПЗ дети посетили концерты и увлекательные спектакли в Самарском театре кукол, театре оперы и балета, филармонии и даже побывали на кинопремьерах в "мягком кинозале" — нефтепереработчики постарались, чтобы каждый день зимних каникул прошёл для ребят насыщенно и интересно, надолго сохранив праздничные эмоции.
Официальные новогодние праздники закончились, но это не значит, что зимние забавы остались позади, считают заводчане. Пусть веселые театральные походы, смех, музыка и яркие эмоции останутся в памяти надолго. Особенно у мальчишек и девчонок, получивших в подарок от самарских нефтепереработчиков "театральные каникулы".
Последние комментарии
Прекрасные предложения министра! Очень будем надеяться, что примут законы по всем предложенным мерам поддержки матерей!
Этих горе работников которые издеваются над военнослужащим, привлечь, к уголовной ответственности. А затем отправить на СВО. Чтобы прочувствовали через свои шкуры почем понюшка пороха.
Вот где должна себя проявить власть , за жизнь детей бороться а не лапшу с обещаниями вешать !
С таких поступков надо брать пример! Надеюсь другие организации начнут действовать так же.
Доброе время суток!Скажите пожалуйста, А моим детям полагается выплата пособие к Пасхи ?,(у меня трое детей мы малоимущая семья,полноценная семья и пособия детских получаю 380 р