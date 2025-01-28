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Куйбышевский НПЗ устроил для детей театральные каникулы

САМАРА. 28 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В новом 2025 году Куйбышевский НПЗ сделал творческий сюрприз детям Куйбышевского района — ребята получили не только сладости и игрушки, а ещё и билеты на все главные новогодние представления и ёлки Самары.

Фото: предоставлено АО "Куйбышевский НПЗ"

Благодаря КНПЗ дети посетили концерты и увлекательные спектакли в Самарском театре кукол, театре оперы и балета, филармонии и даже побывали на кинопремьерах в "мягком кинозале" — нефтепереработчики постарались, чтобы каждый день зимних каникул прошёл для ребят насыщенно и интересно, надолго сохранив праздничные эмоции.

Официальные новогодние праздники закончились, но это не значит, что зимние забавы остались позади, считают заводчане. Пусть веселые театральные походы, смех, музыка и яркие эмоции останутся в памяти надолго. Особенно у мальчишек и девчонок, получивших в подарок от самарских нефтепереработчиков "театральные каникулы".

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