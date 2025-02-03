АВТОВАЗ: помощь для СВОих

Поддержка сотрудников — одна из основ, на которых строится деятельность АВТОВАЗа на протяжении всей его истории. Как бы ни сложилась жизнь, работник завода не останется без внимания. Он и его семья могут рассчитывать на помощь и решение различных вопросов в любой ситуации. Особую поддержку сегодня тольяттинский автогигант оказывает участникам специальной военной операции и их близким.

На прямой связи с бойцами

Начиная с 2022 года на заводе действует особое направление: оказание помощи мобилизованным, добровольцам, их родным и близким. Для координации этой деятельности в службе вице-президента по персоналу и социальной политике АВТОВАЗа образовано новое подразделение: Служба директора по вопросам поддержки участников СВО и их семей. Ее возглавил гвардии полковник запаса, участник СВО и сирийской кампании Альберт Омаров.

Назначение на должность руководителя этой службы не администратора, а военнослужащего, логично и понятно. АВТОВАЗ получил возможность узнавать реальные потребности бойцов, находящихся на передовой, а также прямую связь с ними. И речь здесь не только об оперативном реагировании на запросы. Коллеги и сослуживцы стараются постоянно быть в контакте с мобилизованными товарищами: записывают видеообращения, направляют письма и посылки. Как говорят участники боевых действий, такая поддержка на фронте очень ценна. Ведь всегда приятно получать весточку из дома или с работы.

И выплаты, и автомобили

В настоящее время за работниками АВТОВАЗа, участвующими в СВО, сохраняются рабочие места, а также все льготы и гарантии в соответствии с законодательством Российской Федерации и коллективным договором завода, включая и премирование по результатам работы предприятия. Они в двойном размере получают корпоративные премии по итогам работы в каждом полугодии. За ними сохранена ежегодная материальная помощь в размере 10 тысяч рублей по соглашению с первичной профсоюзной организацией.

АВТОВАЗ ежегодно осуществляет выплаты работникам, участвующим в СВО, ко Дню защитника Отечества и ко Дню Победы. Предусмотрена дополнительная единовременная выплата за получение государственных наград — по 25 тысяч рублей за каждую такую награду. Также завод продолжает единовременные выплаты по 100 тысяч рублей каждому заключившему контракт на воинскую службу. В случае ранения или гибели военнослужащего предусмотрена дополнительная помощь.

В мае 2024 года на АВТОВАЗе принято решение по предоставлению в безвозмездное пользование автомобилей LADA Granta, в том числе с ручным управлением и автоматической коробкой передач работникам, получившим инвалидность в результате ранения на СВО или одному из членов их семьи.

Особое внимание — семьям бойцов

Не будет большим преувеличением сказать, что вместе с участниками СВО боевую вахту несут и их семьи. Не случайно же родных и близких каждого из бойцов называют его тылами. Им на АВТОВАЗе уделяется не меньшее внимание.

Подразделения завода постоянно находятся с такими семьями на связи, оказывают помощь в решении бытовых вопросов, поддерживают материально. Завод по обращениям родных и близких бойцов предоставляет путевки на лечение и отдых на тех же условиях как для работников АВТОВАЗа. Семьям оказывается содействие в трудоустройстве, поиске мест в детских садах. Также при необходимости осуществляется совместная подготовка обращений в муниципальные и региональные органы власти.

Гумконвои — от профсоюзов

Активным участником поддержки, оказываемой заводом бойцам, является первичная профсоюзная организация. Ее активисты самостоятельно инициируют и комплектуют гуманитарные конвои. Тут и сбор посылок с предметами первой необходимости и медикаментами, пошив одежды, изготовление окопных свечей и другого нужного на передовой инвентаря.

Профсоюзная "первичка" АВТОВАЗа перечисляет средства, которые идут на закупку необходимых вещей для военнослужащих, материальную помощь семьям мобилизованных. Получателями такого финансирования благотворительный фонд "Тольятти ЗА СВОИХ", фонд "Духовное наследие" имени С. Ф. Жилкина. Кроме того, на средства первичной профсоюзной организации АВТОВАЗа проведен ремонт автомобиля "Нива" для разведроты 44-го полка, в котором служат вазовцы и жители Самарской области. Для того же подразделения на деньги профсоюзной "первички" автозавода приобретены тепловизоры и плащ-палатки. Более 2,5 миллиона рублей перечислила первичная профсоюзная организация АВТОВАЗа на приобретение 10 квадрокоптеров для Вооруженных сил.

Плетут масксети и закупают оборудование

АВТОВАЗовские профсоюзы работу по сбору гуманитарной помощи фронту не прекращают ни в выходные, ни в праздники. Так, в самый разгар новогодних каникул своими новостями поделилась и заводская профсоюзная волонтерская группа "Масксети для СВОих". На протяжении праздников "паучки", как называют себя ее участники, сплели ещё три маскировочных сети. На сегодня их уже 98. Также группа "Масксети для СВОих" по запросам от бойцов освоила новый вид плетения камуфляжа "Леший" и тогда же приступила к изготовлению маскировочных накидок. Всего за январь сплели 6 маскировочных плащей.

В канун тех же новогодних праздников и во время них профсоюзные активисты навещали родных и близких своих коллег, участвующих в СВО, и передали им поздравления и подарки от коллективов, профсоюзной организации и администрации. В некоторых случаях посчастливилось застать и прибывших в отпуск бойцов.

Уже в первые рабочие дни 2025 года председатель профсоюзного комитета автосборочного комплекса профкома (АСК) Виктор Гречишников сообщил о сборе средств для закупки специального оснащения — ночных прицелов, запасных частей для квадрокоптеров. Такие пожелания передали вазовцам их коллеги, выполняющие воинский долг.

Достижения "первички" АВТОВАЗа в деле помощи участникам СВО отметили на уровне Федерации профсоюзов Самарской области. Ее председатель Дмитрий Колесников вручил председателю профкома АСК АВТОВАЗа Виктору Гречишникову благодарственное письмо за активное участие в поддержке бойцов и их семей. Это награждение состоялось в конце 2024 года и стало очередным признанием заслуг завода и всего его коллектива в общенародном движении — поддержке участников СВО и их родных и близких.