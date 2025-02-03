Из загоревшегося дома в Тольятти эвакуировали 15 человек

В воскресенье, 2 февраля, в 19:46 на бульваре Луначарского,4 в Тольятти загорелась квартира в жилой многоэтажке, передает пресс-служба ГУ МЧС по Самарской области.

В одной из квартир горели домашние вещи на балконе. Как сообщили в МЧС, в целях безопасности из дома были эвакуированы 15 человек.

В 20:10 пожар был полностью ликвидирован на площади 10 квадратных метров. Пострадавших нет.

Для ликвидации возгорания привлекались 25 специалистов и 8 единиц техники. Предварительная причина пожара — короткое замыкание электророзетки на балконе.