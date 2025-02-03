Из загоревшегося дома в Тольятти эвакуировали 15 человек

В воскресенье, 2 февраля, в 19:46 на бульваре Луначарского,4 в Тольятти загорелась квартира в жилой многоэтажке, передает пресс-служба ГУ МЧС по Самарской области.
В одной из квартир горели домашние вещи на балконе. Как сообщили в МЧС, в целях безопасности из дома были эвакуированы 15 человек.
В 20:10 пожар был полностью ликвидирован на площади 10 квадратных метров. Пострадавших нет.
Для ликвидации возгорания привлекались 25 специалистов и 8 единиц техники. Предварительная причина пожара — короткое замыкание электророзетки на балконе.
Последние комментарии
На этом кране не было ни одного прибора безопасности , куда смотрит гостехнадзор Самарский?
Никто его не тушил. Я от начала до конца смотрел. Он очень высокий. Пожарные не достанут, а подниматься никто не будет. У меня видео есть.
Холодильники горят каждый день. В Челябинске в этот же день горело два холодильника. Они будут гореть и люди будут гибнуть пока не будет запрежено использование взрывоопасного изобутана и не вернуться к использованию старого проверенного фреона R-12. Который был опасен только с тем, что холодильники с ним работали по 30-40 лет не ломаясь.
Я видела это был не пожар, а взрыв
Вещи никакие не горели! Виноваты газовики , которые сделали все не так как нужно , и тянут время на замену !! И произошло все из-за котла который вспыхнул !