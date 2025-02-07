Т1 Интеграция отмечена наградой от "Интелис" как партнер года

Т1 Интеграция (ИТ-холдинг Т1), один из лидеров рынка системной интеграции в России, получила награду от поставщика взрывозащищенного оборудования "Интелис" как партнер года. Вендор отметил вклад компании в совместное развитие и внедрение решений для нефтегазовой и нефтехимической отраслей.

Т1 Интеграция активно развивает свои позиции на рынке автоматических систем управления (АСУ ТП), внедряя современные комплектующие в ПАК "СИЛАРОН". Искробезопасные решения для нефтегазовой и нефтехимической промышленности от "Интелис" являются важнейшим элементом в структуре АСУ ТП опасных производств, который призван обеспечить высокую надежность и безопасность управления технологическими процессами. Данное оборудование позволяет Т1 Интеграции эффективно реализовывать сложные проекты для заказчиков, в том числе для тех, кто прежде использовал иностранные программно-аппаратные комплексы.

"Производительные и надёжные отечественные решения АСУ ТП — один из важных запросов нашей промышленности, который Т1 Интеграция стремится удовлетворить. Мы разрабатываем ПАК в сотрудничестве с партнерами, имеющими глобальный опыт и реализующими лучшие практики, и тесном взаимодействии с заказчиками, чтобы предоставить наиболее зрелое решение", — прокомментировал Олег Ушаков, директор направления развития центра компетенций промышленной автоматизации Т1 Интеграция.

"Мы поддерживаем вклад наших ключевых партнеров на пути к достижению общих целей — решению актуальных вызовов реального сектора российской экономики. Сегодня мы предлагаем широкий спектр взрывозащищенных решений — коммуникаторов, изоляторов, реле, барьеров искробезопасности и других — для нефтегазовой и нефтехимической промышленности. Наше портфолио охватывают все стандартные сигналы, используемые в индустрии", — отметила Светлана Ефимова, директор по развитию бизнеса компании "Интелис".