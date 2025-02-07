В Самарской области пожилым людям помогают восстанавливаться после серьезных заболеваний

В Самарской области в 2024 г. работали 509 групп активного долголетия, в которых приняли участие более 8 тыс. граждан старшего возраста. Группы и клубы активного долголетия по самым разным направлениям были созданы, в том числе и в рамках национального проекта "Демография". По решению главы государства Владимира Путина с этого года реализация программ "Активное долголетие" будет продолжена в новом нацпроекте "Семья".
В программе социально-экономического развития региона на ближайшие пять лет губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев ключевыми направлениями обозначил — народосбережение, повышение демографических возможностей и забота о каждом жителе региона.
Чтобы больше людей старшего возраста получали хороший уход и внимание, проводится постоянная системная работа. Во всех комплексных центрах социального обслуживания работают группы и клубы активного долголетия. В одном из комплексных центров Самары открылся кабинет сенсорики и мелкой моторики, регулярные занятия в котором помогают людям старшего возраста поддерживать здоровье, сохранять память, речь и внимание.
После двух операций на сердце у жительницы Самары Гузялии Хайретдиновой начались проблемы с руками. Вернуть двигательную способность помогает "пальчиковая гимнастика" в кабинете мелкой моторики на специальном оборудовании. "Я обратилась к врачу, и он, помимо основного лечения, порекомендовал делать именно такие упражнения. Когда стала регулярно заниматься, сразу появилась подвижность рук и моторика улучшилась", — говорит Гузялия.
Такие занятия являются одними из самых актуальных и востребованных реабилитационных методик. Они бесплатные и полезны людям после инсультов, инфарктов, переломов поскольку помогают вернуть подвижность, активность и самостоятельность в быту.
"В быту человеку любого возраста очень важно чувствовать себя независимым, самостоятельным, уверенным в своих силах. Хочется самому делать домашние дела, ухаживать за собой без посторонней помощи. Этому способствуют занятия на эрготренажерах", — рассказывает специалист по социальной работе Комплексного центра социального обслуживания Самарского округа Екатерина Плешкова.
Занятия и обучение пальчиковой гимнастикой не только ускоряют процесс выздоровления и восстановления навыков самообслуживания, но и в целом улучшают настроение, заряжают позитивом и эмоциями.
"Наши занятия помогают улучшить общее физическое и эмоциональное состояния. Ведь мелкая моторика — это развитие всех когнитивных функций, благодаря которым у людей старшего поколения выправляется память, стабилизируется эмоциональный фон, повышается жизненный потенциал", — отмечает Александр Постников, директор комплексного центра социального обслуживания населения Самарского округа.
Последние комментарии
Прекрасные предложения министра! Очень будем надеяться, что примут законы по всем предложенным мерам поддержки матерей!
Этих горе работников которые издеваются над военнослужащим, привлечь, к уголовной ответственности. А затем отправить на СВО. Чтобы прочувствовали через свои шкуры почем понюшка пороха.
Вот где должна себя проявить власть , за жизнь детей бороться а не лапшу с обещаниями вешать !
С таких поступков надо брать пример! Надеюсь другие организации начнут действовать так же.
Доброе время суток!Скажите пожалуйста, А моим детям полагается выплата пособие к Пасхи ?,(у меня трое детей мы малоимущая семья,полноценная семья и пособия детских получаю 380 р