В Самаре сотрудник салона сотовой связи похитил из кассы деньги и потратил на онлайн-ставки

В Самаре менеджер салона сотовой связи обвиняется в хищении денежных средств работодателя. Согласно представленным документам, ущерб составил свыше 370 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.
В полицию Промышленного района обратился представитель салона сотовой связи, расположенного на Московском шоссе. Он сообщили, что один из сотрудников похитил более 370 тыс. рублей. Самостоятельно вернуть недостачу в кассу в салоне не смогли и обратились к правоохранителям.
В ГУ МВД выяснили, что злоумышленник, используя служебное положение, с апреля по май 2024 года похищал из кассы различные суммы денег после окончания рабочей смены.
Задержанный самарец пояснил, что похищенное тратил на онлайн-ставки в букмекерской конторе и другие собственные нужды.
Ранее не судимому бывшему менеджеру предъявлено обвинение в преступлении по статье "Хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное с использованием служебного положения, в крупном размере".
Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Во время предварительного расследования обвиняемый полностью возместил представителю организации причиненный ущерб.
Последние комментарии
Весёлая семейка🙂
Чтобы эту мразь черти в аду драли
Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.
Жаль, что не слышал об этом расследовании. Поучаствовал бы
Угон, сопротивление полиции, порча имущества - 1 год условно, человек-то неплохой.