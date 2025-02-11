В Самаре сотрудник салона сотовой связи похитил из кассы деньги и потратил на онлайн-ставки

В Самаре менеджер салона сотовой связи обвиняется в хищении денежных средств работодателя. Согласно представленным документам, ущерб составил свыше 370 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

В полицию Промышленного района обратился представитель салона сотовой связи, расположенного на Московском шоссе. Он сообщили, что один из сотрудников похитил более 370 тыс. рублей. Самостоятельно вернуть недостачу в кассу в салоне не смогли и обратились к правоохранителям.

В ГУ МВД выяснили, что злоумышленник, используя служебное положение, с апреля по май 2024 года похищал из кассы различные суммы денег после окончания рабочей смены.

Задержанный самарец пояснил, что похищенное тратил на онлайн-ставки в букмекерской конторе и другие собственные нужды.

Ранее не судимому бывшему менеджеру предъявлено обвинение в преступлении по статье "Хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное с использованием служебного положения, в крупном размере".

Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Во время предварительного расследования обвиняемый полностью возместил представителю организации причиненный ущерб.