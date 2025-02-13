16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Масштабное соревнование для дата-сайентистов Data Fusion Contest 2025 стартует в Москве ИТ-холдинг Т1 проведет соревнование Data Fusion Contest 2025 Сбер, РЭШ, и Сколтех запускают магистратуру "Искусственный интеллект и финансовые технологии" Нейросеть DeepSeek обогнала ChatGPT по количеству пользователей на 15% – big data T2 МТС проведет бесплатные вебинары по цифровизации для предпринимателей Самарской области

ИТ Транспорт и связь

Масштабное соревнование для дата-сайентистов Data Fusion Contest 2025 стартует в Москве

САМАРА. 13 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 79
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Банк ВТБ и крупнейший ИТ-холдинг Т1 и запустили ежегодное масштабное соревнование по машинному обучению Data Fusion Contest 2025 с увеличенным призовым фондом 3 млн рублей. Банк выступил учредителем состязания, ИТ-холдинг — организатором.

В этом году участникам Data Fusion Contest 2025 предложат решить три задачи. В первой задаче — Label Craft — участникам будет необходимо предсказать категорию товаров на основе полученных данных о названиях товаров и их описаний. Во второй задаче — 4cast — участникам предоставляется датасет с синтетическими транзакциями юридических лиц, потребуется предсказать динамику платежей на последующие двенадцать недель. В задаче Distribution участникам предложат на основе статистики клиентских счетов предсказать распределение суммарных остатков на всех накопительных счетах клиента.

Участникам соревнования предоставляется возможность поработать с уникальным датасетом, который состоит из более 200 млн синтетических транзакций клиентов. Участвовать можно или в трех задачах, или же сфокусироваться на решении какой-то одной. Также участников ждут онлайн-митапы с разборами решений от организаторов соревнования.

В рамках соревнования Data Fusion Contest 2025 открыта специальная номинация — Companion, в рамках которой жюри выберет лучшие открытые решения по обеим задачам, опубликованные участниками до завершения испытаний. Оцениваться будет как техническая составляющая предложенного решения, так и реакции на него в паблике.

"Многие компании-лидеры российского рынка запускают проекты, связанные с технологиями ИИ и обработки больших данных. Популярность наших мероприятий растет на протяжении всех пяти лет. В 2024 году к Data Fusion Contest присоединились более полутора тысяч специалистов по работе с данными из 33 стран. Участники соревнования, среди которых были как начинающие дата-сайентисты, так и продвинутые эксперты, представили свыше 6,5 тысячи различных решений", — отметил Максим Коновалихин, старший вице-президент, руководитель департамента анализа данных и моделирования ВТБ.

"Команда ИТ-холдинга Т1 уже во второй раз принимает участие в организации масштабных соревнований в сфере технологий искусственного интеллекта и машинного обучения. Data Fusion Contest — это не только состязание, но и площадка для испытания самых смелых идей в области машинного обучения. Мы считаем развитие сообщества дата-сайентистов стратегически важным направлением, так как это позволит сформировать ряд качественных нестандартных решений, которые найдут применение в разных отраслях экономики, укрепить национальную экспертизу и повысить общую зрелость рынка", — прокомментировал Дмитрий Харитонов, первый заместитель генерального директора ИТ-холдинга Т1.

Более подробная информация о Data Fusion Contest 2025 размещена на сайте конкурса.

Регистрация доступна здесь.

Губернатор Вячеслав Федорищев в интервью ТАСС заявил, что в Самаре хотят отказаться от развития метро из-за его малой загруженности и "обрывочности". Портал "Волга Ньюс" решил выяснить, что думают о перспективах развития метро жители Самары.

Куда, по вашему мнению, необходимо вести новые линии метро?

архив опросов

Гид потребителя

Последние комментарии

Дмитрий Донской 02 декабря 2024 16:57 Игорь Матвеев: "Технические специалисты, обладающие знаниями в области ИТ-технологий, востребованнее, чем программисты"

Специалист по радиосвязи легко осваивает проводную связь, тогда как проводнику сложнее разобраться в радиосвязи. И это факт!

Fairy C 05 октября 2023 16:46 Антон Крамаров (SmaSS Technologies): "В условиях импортозамещения российские идеи и разработки получают второй шанс"

Берег в Рождествено у людей украл

Глеб Галушкин 02 июня 2023 18:06 Антон Крамаров (SmaSS Technologies): "В условиях импортозамещения российские идеи и разработки получают второй шанс"

Только в своих «мудрых» речах Антон почему-то умалчивает, как по-свински поступил с работниками своей команды. Что «предупредил» людей о закрытии за две недели до роспуска команды. Уговорил написать увольнение по собственному желанию, клятвенно обещая выплатить всё после продажи интеллектуальной собственности. Потом исчез, и своих денег мы ждём до сих пор

Анатолий Илларионов 13 октября 2018 06:06 "Прибывалка.63" вышла в финал престижного всероссийского конкурса "ПРОФ-IT.2018"

Прибывалка63 умерла после появления в Самаре Яндекс.Транспорт

Анатолий Илларионов 13 октября 2018 06:02 Для стадиона "Самара Арена" разработано приложение с 3D-картой и аудиогидом

Всё написали, кроме того как называется приложение

Фото на сайте

В Самаре прошла ИТ-конференция "Импульс Т1"

В Самаре прошла ИТ-конференция "Импульс Т1"

Консорциум "Интегра-С" создает виртуальный 4D-мир с объективной реальностью

Консорциум "Интегра-С" создает виртуальный 4D-мир с объективной реальностью

Резиденты технопарка "Жигулевская долина" создают "мобильный офис" с широкими возможностями

Резиденты технопарка "Жигулевская долина" создают "мобильный офис" с широкими возможностями

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 1 2