Всесторонняя поддержка семей и участников СВО: в Кинеле открылся Семейный МФЦ

В Кинель состоялось открытие Семейного МФЦ, который расположен на базе местного отделения Комплексного центра социального обслуживания населения Восточного округа. При Семейном МФЦ работает Центр комплексной поддержки участников СВО и их семей "Сердце воина" — часть масштабной программы, разработанной на основе предложений самих ветеранов СВО и членов их семей. Инициативы военнослужащих поддержал губернатор Вячеслав Федорищев.
Семейный МФЦ — это многофункциональный центр, помогающий в различных жизненных ситуациях в режиме "одного окна" — как при оказании социальных услуг семьям, так и при получении других видов помощи, не относящихся к социальным услугам — медицинской, психологической, педагогической, юридической.
Основными задачами работы центра "Сердце воина" является информирование семей участников СВО о мерах поддержки, психологическая реабилитация защитников отечества и членов их семей, а также адаптация к мирной жизни.
"Посетители центра получат комплекс социальных услуг. Специалисты будут выискивать запросы — то, зачем люди, может быть, изначально не пришли. Возможно, это трудоустройство. Возможно, определение ребенка в садик или образовательное учреждение. У нас постоянно находятся специалисты, которые готовы оказать всестороннюю помощь. Также будем приглашать сотрудников других организаций: юридического бюро, Социального Фонда России, налоговой службы, министерств образования, здравоохранения, труда и занятости. В день центр способен принять 15-20 семей", — рассказал директор КЦСОН Восточного округа Алексей Эккерт.
Одной из первых в центр обратилась жительница Кинеля Алена Алдарова — многодетная мать и человек с большим сердцем. Ее супруг Дмитрий отправился в зону СВО еще 2022 году. Алена организовала инициативную группу: люди собирают гуманитарную помощь и отправляют ее бойцам. Алена признается, что порой бывают и непростые моменты, когда в поддержке нуждается и она сама.
"Бывает такое, что люди просто не знают, куда им обратиться, — делится супруга участника СВО Алена Алдарова. — И за счет того, что они этого не знают, многие вопросы, которые казались бы совсем маломальскими, их решение занимает очень много времени. Когда ребята возвращаются в гражданскую, в мирную жизнь, многие вещи для них происходят, воспринимаются совершенно по-другому. А здесь в центре созданы все условия, чтобы помочь, подсказать, объяснить".
В Семейный МФЦ можно обратиться по будням с 8:00 до 17:00 (в пятницу — до 16:00), обеденный перерыв с 12:00 до 12:48, по адресу: Кинель, ул. 50 лет Октября, 82 или по телефону: 8(84663)6-40-16.
Последние комментарии
Прекрасные предложения министра! Очень будем надеяться, что примут законы по всем предложенным мерам поддержки матерей!
Этих горе работников которые издеваются над военнослужащим, привлечь, к уголовной ответственности. А затем отправить на СВО. Чтобы прочувствовали через свои шкуры почем понюшка пороха.
Вот где должна себя проявить власть , за жизнь детей бороться а не лапшу с обещаниями вешать !
С таких поступков надо брать пример! Надеюсь другие организации начнут действовать так же.
Доброе время суток!Скажите пожалуйста, А моим детям полагается выплата пособие к Пасхи ?,(у меня трое детей мы малоимущая семья,полноценная семья и пособия детских получаю 380 р