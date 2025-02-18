Всесторонняя поддержка семей и участников СВО: в Кинеле открылся Семейный МФЦ

В Кинель состоялось открытие Семейного МФЦ, который расположен на базе местного отделения Комплексного центра социального обслуживания населения Восточного округа. При Семейном МФЦ работает Центр комплексной поддержки участников СВО и их семей "Сердце воина" — часть масштабной программы, разработанной на основе предложений самих ветеранов СВО и членов их семей. Инициативы военнослужащих поддержал губернатор Вячеслав Федорищев.

Семейный МФЦ — это многофункциональный центр, помогающий в различных жизненных ситуациях в режиме "одного окна" — как при оказании социальных услуг семьям, так и при получении других видов помощи, не относящихся к социальным услугам — медицинской, психологической, педагогической, юридической.

Основными задачами работы центра "Сердце воина" является информирование семей участников СВО о мерах поддержки, психологическая реабилитация защитников отечества и членов их семей, а также адаптация к мирной жизни.

"Посетители центра получат комплекс социальных услуг. Специалисты будут выискивать запросы — то, зачем люди, может быть, изначально не пришли. Возможно, это трудоустройство. Возможно, определение ребенка в садик или образовательное учреждение. У нас постоянно находятся специалисты, которые готовы оказать всестороннюю помощь. Также будем приглашать сотрудников других организаций: юридического бюро, Социального Фонда России, налоговой службы, министерств образования, здравоохранения, труда и занятости. В день центр способен принять 15-20 семей", — рассказал директор КЦСОН Восточного округа Алексей Эккерт.

Одной из первых в центр обратилась жительница Кинеля Алена Алдарова — многодетная мать и человек с большим сердцем. Ее супруг Дмитрий отправился в зону СВО еще 2022 году. Алена организовала инициативную группу: люди собирают гуманитарную помощь и отправляют ее бойцам. Алена признается, что порой бывают и непростые моменты, когда в поддержке нуждается и она сама.

"Бывает такое, что люди просто не знают, куда им обратиться, — делится супруга участника СВО Алена Алдарова. — И за счет того, что они этого не знают, многие вопросы, которые казались бы совсем маломальскими, их решение занимает очень много времени. Когда ребята возвращаются в гражданскую, в мирную жизнь, многие вещи для них происходят, воспринимаются совершенно по-другому. А здесь в центре созданы все условия, чтобы помочь, подсказать, объяснить".

В Семейный МФЦ можно обратиться по будням с 8:00 до 17:00 (в пятницу — до 16:00), обеденный перерыв с 12:00 до 12:48, по адресу: Кинель, ул. 50 лет Октября, 82 или по телефону: 8(84663)6-40-16.