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ИТ Транспорт и связь

Российские учёные получат мощный инструмент для научных исследований благодаря облачной AI-платформе

САМАРА. 20 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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На Форуме будущих технологий Сбер представил концепцию новой облачной платформы с инструментами искусственного интеллекта (ИИ), которая призвана улучшить качество научных исследований в России.

Платформа будет использовать возможности нейросетевой модели GigaChat и других AI-инструментов, разработанных Сбером как самостоятельно, так и в сотрудничестве с научным сообществом.

Основная цель платформы — помочь ученым ускорить проведение исследований, повысить их качество и облегчить написание научных статей. Платформа будет обучена на базах исследовательских данных и научных публикаций, что позволит ей стать полезным инструментом для решения задач в различных областях, таких как химия, физика, биология и математика. Ученые смогут использовать её для работы с научной информацией, анализа данных, формирования гипотез и проведения исследований.

"Новые технологии направлены на поддержку ученых на всех этапах научной деятельности — от генерации гипотез до проведения экспериментов и анализа результатов. Эти инструменты призваны ускорить исследовательский процесс и облегчить работу с продолжительными и повторяющимися этапами научной деятельности, предоставляя ученым удобные сервисы для обработки информации и анализа данных. Облачная платформа станет важным шагом в дальнейшей интеграции искусственного интеллекта в науку, что может привести к значительным достижениям в различных областях исследований", — сказал директор центра "Al для науки" Сбербанка Алексей Шпильман.

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