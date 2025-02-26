"ЭксОйл Групп" внедрили DION для корпоративных коммуникаций

Российский производитель и экспортер растительных масел "ЭксОйл Групп" перешел на платформу корпоративных коммуникаций DION (разработка ИТ-холдинга Т1). Решение обеспечило удобное взаимодействие около 700 сотрудников, объединив видеоконференцсвязь, корпоративные чаты и видеохостинг в едином цифровом пространстве.
Перед тем как внедрить DION, представители "ЭксОйл Групп" тестировали ряд отечественных решений в течение шести месяцев. Решающими факторами в выборе платформы от Т1 стали высокое качество видеоконференцсвязи, оперативность внедрения и поддержка на всех этапах. Платформу интегрировали в облачном формате, что исключило необходимость развертывания серверной инфраструктуры на стороне заказчика. Облачная версия позволяет сэкономить на оборудовании и обслуживании, а также сократить время подключения — начать работу в системе можно уже на следующий день.
"Импортозамещение зарубежного ПО становится ключевым фактором для обеспечения независимости и устойчивости бизнеса. Сейчас мы активно проводим обучение сотрудников по использованию DION, чтобы максимально эффективно интегрировать продукт в наши бизнес-процессы. В планах — масштабирование решения на всю группу компаний, включая дочерние предприятия", — отмечает представитель "ЭксОйл Групп".
"В этом году мы планируем интегрировать в "ЭксОйл Групп" несколько новых модулей, например, онлайн-доску DION.Whiteboard. Инструмент позволит командам визуализировать идеи и делиться заметками в реальном времени. Наша цель — предоставлять решения, которые не только упрощают коммуникации, но и напрямую способствуют повышению эффективности бизнеса", — добавляет Антон Спирин, заместитель генерального директора по развитию бизнеса НОТА (ИТ-холдинг Т1).
Последние комментарии
Специалист по радиосвязи легко осваивает проводную связь, тогда как проводнику сложнее разобраться в радиосвязи. И это факт!
Берег в Рождествено у людей украл
Только в своих «мудрых» речах Антон почему-то умалчивает, как по-свински поступил с работниками своей команды. Что «предупредил» людей о закрытии за две недели до роспуска команды. Уговорил написать увольнение по собственному желанию, клятвенно обещая выплатить всё после продажи интеллектуальной собственности. Потом исчез, и своих денег мы ждём до сих пор
Прибывалка63 умерла после появления в Самаре Яндекс.Транспорт
Всё написали, кроме того как называется приложение