"ЭксОйл Групп" внедрили DION для корпоративных коммуникаций

Российский производитель и экспортер растительных масел "ЭксОйл Групп" перешел на платформу корпоративных коммуникаций DION (разработка ИТ-холдинга Т1). Решение обеспечило удобное взаимодействие около 700 сотрудников, объединив видеоконференцсвязь, корпоративные чаты и видеохостинг в едином цифровом пространстве.

Перед тем как внедрить DION, представители "ЭксОйл Групп" тестировали ряд отечественных решений в течение шести месяцев. Решающими факторами в выборе платформы от Т1 стали высокое качество видеоконференцсвязи, оперативность внедрения и поддержка на всех этапах. Платформу интегрировали в облачном формате, что исключило необходимость развертывания серверной инфраструктуры на стороне заказчика. Облачная версия позволяет сэкономить на оборудовании и обслуживании, а также сократить время подключения — начать работу в системе можно уже на следующий день.

"Импортозамещение зарубежного ПО становится ключевым фактором для обеспечения независимости и устойчивости бизнеса. Сейчас мы активно проводим обучение сотрудников по использованию DION, чтобы максимально эффективно интегрировать продукт в наши бизнес-процессы. В планах — масштабирование решения на всю группу компаний, включая дочерние предприятия", — отмечает представитель "ЭксОйл Групп".

"В этом году мы планируем интегрировать в "ЭксОйл Групп" несколько новых модулей, например, онлайн-доску DION.Whiteboard. Инструмент позволит командам визуализировать идеи и делиться заметками в реальном времени. Наша цель — предоставлять решения, которые не только упрощают коммуникации, но и напрямую способствуют повышению эффективности бизнеса", — добавляет Антон Спирин, заместитель генерального директора по развитию бизнеса НОТА (ИТ-холдинг Т1).