В Самарской области реализуется социальный проект "Вызов"

В Самарской области состоялось расширенное заседание рабочей группы по реализации социального проекта "Вызов". Его участниками стали представители профильных ведомств, муниципальных органов власти и всех заинтересованных сторон. Участники подвели первые итоги его реализации и обозначили приоритетные направления на ближайшее время.

Самарская область стала одним из 14 пилотных регионов, где внедряют систему семьесберегающего подхода и профилактики социального сиротства, чтобы дети могли остаться с родными и не попали в сиротские учреждения. Проект "Вызов" стал частью стратегической программы "Дети в семье", которая инициирована Уполномоченным при президенте РФ по правам ребенка Марией Львовой-Беловой.

Планируется, что в социальных учреждениях будут усиливать полустационарные формы работы с семьями, откроют службы "Дети в семье", а в кризисной ситуации подопечным на помощь придут психологи, социальные педагоги, юристы, медики.

На недавней встрече Уполномоченного по правам ребенка в Самарской области Юлии Николаевой с губернатором Вячеславом Федорищевым стало известно, что за четыре месяца реализации проекта "Вызов" удалось на 10% снизить количество детей, попавших в сиротские учреждения. Малоимущим семьям помогают с ремонтом, а также закупкой мебели и техники, чтобы дети могли вернуться в родной дом.

Речь идет об адресной работе. Часто семье требуется помощь психолога в налаживании отношений между родителями и детьми, а иногда материальная поддержка, когда родителям, восстанавливающимся в правах, не возвращают ребенка из-за невозможности таких родителей обеспечить все должные условия для него. Так, например, в Тольятти из средств, предусмотренных на реализацию партнерами проекта, ребенку приобрели ноутбук для обучения, а регион оказал поддержку в организации диагностики и лечения бабушки, чтобы внук мог остаться под ее опекой.

Общественный советник губернатора Самарской области, куратор проекта в регионе Екатерина Синицкая рассказала, что перед командой региона стоит амбициозная цель: к концу 2026 г. четверть из почти тысячи детей, находящихся в учреждениях, должна вернуться домой.

"В семьях, с которыми мы работаем самые разные ситуации. Есть родители, которые лишены или ограничены в родительских правах, есть семьи в трудной жизненной ситуации или даже социально опасном положении, когда может существовать угроза жизни ребенка. Смысл программы в том, чтобы определить воспитательный и реабилитационный ресурс семьи, помочь найти причину проблемы и оказать возможное содействие в интересах детей с целью восстановления семейных отношений", — объясняет Синицкая.

Оценивает семейную ситуацию и находит решение по помощи семьям межведомственный консилиум на местах. В Сызрани такая структура в рамках комиссии по делам несовершеннолетних появилась еще в 2016 году. Теперь такой опыт распространяют на весь регион. "На консилиуме решаются вопросы по гармонизации отношений в семье, снятию напряженных моментов, связанных с трудоустройством, лечением, воспитанием и образованием, — говорит заместитель главы города по социальным вопросам Татьяна Журкина. — Мы помогаем приобщить детей к культурному досугу, занятиям спортом. Подключаются все необходимые службы, и полный комплекс мер позволяет и семье, и ребенку адаптироваться".

На заседании рабочей группы Уполномоченный по правам ребенка в Самарской области Юлия Николаева подчеркнула, что на нашем регионе лежит особая ответственность. "Именно нам предстоит делать шаги в переформатировании всей социальной сферы под нужды и интересы семей и детей, формировать семейноориентированный подход в организации работы, показывать текущие результаты, подключать НКО", — сказала она.

По поручению уполномоченного в ближайшее время будет организован межведомственный и системный формат работы по внедрению проекта на всей территории губернии, подготовлена нормативная правовая база. В муниципальных образованиях уже созданы межведомственные консилиумы, работу которых курируют главы и их заместители по социальным вопросам. "Без муниципалитетов мы здесь не обойдемся. Люди живут, пользуются медицинскими и образовательными услугами и мерами поддержки "на местах", и там же они должны получать помощь", — уверена Юлия Николаева.

Кроме того, в ближайшее время планируются к проведению стратегические сессии по развитию проекта, обучение специалистов ведомств и организаций технологиям, помогающим сохранить семью.

Партнерами проекта "Вызов" стали Самарский университет имени академика Королева и Самарский педагогический университет.