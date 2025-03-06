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Trisigma для А/B-тестирования: Авито разработала новый технологический продукт

САМАРА. 6 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Авито Тех, технологическая дочерняя компания Авито, разработала продукт Trisigma, который позволит компаниям с онлайн-сервисами улучшить процесс А/B-тестирования, который определяет, какой вариант из элементов сайта или приложения больше привлекает целевую аудиторию и приносит наибольшую конверсию.

Trisigma призвана помочь компаниям оптимизировать разработку цифровых сервисов через автоматизацию А/B-тестирования и комплексную аналитику. Trisigma связывает процесс тестирования новых функций с анализом их влияния на бизнес-показатели. Это помогает компаниям получить полную картину развития сервиса, принимать обоснованные решения и избежать потерь от запуска неудачных обновлений. Команда платформы открыла прием заявок на тестирование сервиса внешними компаниями.

Платформа будет полезна для широкого спектра бизнесов — от стартапов до крупных корпораций, разрабатывающих цифровые продукты для массового рынка. Особую ценность решение представляет для компаний электронной коммерции, банковского сектора, стриминговых сервисов и образовательных платформ. Trisigma развертывается в облаке, легко масштабируется и не требует значительных технических ресурсов со стороны клиентов.

По оценке Авито Тех, самостоятельная разработка аналогичной платформы требует существенных инвестиций в несколько десятков миллионов рублей, а также около двух лет на реализацию. При этом поддержка такой инфраструктуры и содержание команды обходится минимум в 50 миллионов рублей ежегодно. Ряд крупных компаний из сфер онлайн-образования, фастфуда и ритейла уже запустили тестирование Trisigma.

"Авито Тех планирует стать одним из ключевых игроков на российском рынке инструментов для автоматических A/B тестов. Внедрение платформы Trisigma в Авито позволило увеличить количество продуктовых экспериментов с нескольких десятков до более чем 4 тысяч в год. По нашему опыту, применение подхода с A/B тестированием обеспечивает дополнительный прирост ключевых показателей Авито, таких как выручка или количество покупателей, в коридоре от 10 до 20% в год", — говорит Иван Гуз, управляющий партнер Авито.

Что умеет Trisigma

Платформа полностью разработана технологической командой Авито. Среди членов команды Trisigma эксперты пo Data Science, бизнес-аналитике, высокогрейдовые backend-разработчики и продакт-менеджеры. В целом в Авито работают более 4 тысяч IT-специалистов.

Trisigma позволяет:

  • Автоматически проверять эффективность новых функций на разных сегментах аудитории до их массового запуска.
  • Запускать сотни экспериментов одновременно на различных платформах и операционных системах.
  • Гибко настраивать тесты и генерировать подробные отчеты о результатах.
  • Интегрируется с другими корпоративным системам для обмена данными и представляет результаты анализа в виде понятных графиков и отчетов.

Какие преимущества дает Trisigma

  • Экономия времени аналитиков: автоматизация освобождает до 90% их рабочего времени для решения более сложных и креативных задач
  • Увеличение количества тестов без найма новых сотрудников: единственным ограничением остается скорость генерации новых продуктовых идей у команды
  • Высокая надежность результатов за счет исключения человеческих ошибок
  • Ускорение развития продукта благодаря более быстрому внедрению новых функций

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