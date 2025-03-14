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"Тольяттиазот" оценил реализацию профориентационного проекта

ТОЛЬЯТТИ. 14 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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ТОАЗ поддержал проект "IT-мастерская "В ногу со временем" самарской региональной общественной организации "Пункт милосердия". Инициатива, направленная на развитие профессиональных компетенций у детей, оставшихся без попечения родителей, была реализована в рамках конкурса "Химия добра".

Фото: предоставлено АО "Тольяттиазот"

Грантовые средства, выделенные Компанией в 2024 году, позволили укомплектовать компьютерный класс современным оборудованием. В течение учебного года здесь проходят занятия по программированию, графическому рисунку, фотосъемке и обработке фотографий. Базовые знания получают около 40 подростков в возрасте от 13 до 18 лет из социальных учреждений Тольятти.

Теория дополняется интерактивными практическими уроками, в том числе с профориентологом. Для дополнительной мотивации к изучению основ программирования организуются экскурсии на IT-предприятия города. На итоговой аттестации ученикам предоставляется возможность создать свой веб-сайт.

После прохождения курса каждый участник проекта "IT-мастерская "В ногу со временем" получит сертификат об обучении, который в дальнейшем поможет при трудоустройстве.

"Превратить увлечение в профессию. Такую задачу ставит перед собой проект "Пункта милосердия". "Тольяттиазот" на постоянной основе поддерживает идеи организаций, направленные на профориентацию. Помощь особенно важна, когда дело касается подростков, оказавшихся в трудной ситуации. Знания в востребованной в современном мире сфере станут хорошим подспорьем в самостоятельной жизни и добавят весомости резюме во время поиска работы", — отметила директор по связям с общественностью АО "ТОАЗ" Ирина Филатова.

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