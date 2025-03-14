Центры занятости помогают в трудоустройстве ветеранов СВО и их близких

Помощь в адаптации участников специальной военной операции к мирной жизни и поддержка членов их семей стала одним из приоритетов для региональной службы занятости. Супруга участника СВО Нина Николаева из Кинель-Черкасского района при содействии специалистов центра занятости смогла найти работу и поменять сферу деятельности.

Нина Николаева живет в селе Семеновка Кинель-Черкасского района. Ее супруг почти год назад подписал контракт и ушел на СВО добровольцем. Сейчас он служит в Донецкой народной республике.

Работа у Нины была, но с напряженным графиком. Теперь, когда супруг далеко и "подстраховать" некому, женщина задумалась о смене сферы деятельности, чтобы иметь возможность больше времени проводить с детьми. Уволившись, она обратилась в центр занятости.

"Специалисты мне очень помогли. Подыскали несколько вариантов, из которых я выбрала самый удобный — мне было важно работать рядом с домом", — рассказала Нина.

После собеседований в январе она трудоустроилась в комплексный центр социального обслуживания населения соцработником. У нее 12 подопечных — одинокие пожилые люди, которые нуждаются в сопровождении.

Руководитель территориального центра занятости населения Кинель-Черкасского района Елена Судойская отметила, Нина Николаева — не единственный пример такой смены "карьерной траектории". При центре занятости действует клуб "Работа для СВОих" и женский клуб для близких бойцов, где им предоставляют информацию обо всех возможностях центра.

"К каждому соискателю прикрепляется кадровый консультант, который работает с человеком от написания резюме до момента трудоустройства, — объяснила Елена Судойская. — В соответствии с конкретной жизненной ситуацией составляем план действий, и клиент получает нужный комплекс услуг. Сюда входят социальная адаптация и психологическая поддержка, консультации по открытию собственного бизнеса, обучение и переобучение, подбор вакансий".

За помощью в поиске работы можно обратить в службу занятости региона. Здесь также могут оказать содействие в профобучении или открытии собственного дела. Узнать больше об услугах службы можно по телефону контакт-центра 8 (800) 302-15-44.

Кроме того, в регионе идет прием заявок на участие во втором потоке программы "Школа героев", инициатором которой выступил губернатор Вячеслав Федорищев. Программа разработана по аналогии с президентской — "Время героев" — и направлена на обучение участников СВО в сфере государственного управления и менеджмента. Подать заявку можно на официальном сайте правительства Самарской области. Регистрация продлится до конца марта.

Всего в Самарской области действует более 40 мер поддержки героев спецоперации и их близких.