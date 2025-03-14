16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Центры занятости помогают в трудоустройстве ветеранов СВО и их близких В Самарской области молодые мамы, родившие первого ребенка, продолжают получать региональную выплату "Тольяттиазот" оценил реализацию профориентационного проекта Социальный проект "Вызов" в Самаре помог воссоединить семью Институт коррекционной педагогики выпустил методическое пособие по изучению платформы цифровой грамотности для незрячих детей билайндлядетей.рф

Соцподдержка Общество

Центры занятости помогают в трудоустройстве ветеранов СВО и их близких

САМАРА. 14 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 82
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Помощь в адаптации участников специальной военной операции к мирной жизни и поддержка членов их семей стала одним из приоритетов для региональной службы занятости. Супруга участника СВО Нина Николаева из Кинель-Черкасского района при содействии специалистов центра занятости смогла найти работу и поменять сферу деятельности.

Фото: Министерство труда, занятости и миграционной политики Самарской области

Нина Николаева живет в селе Семеновка Кинель-Черкасского района. Ее супруг почти год назад подписал контракт и ушел на СВО добровольцем. Сейчас он служит в Донецкой народной республике.

Работа у Нины была, но с напряженным графиком. Теперь, когда супруг далеко и "подстраховать" некому, женщина задумалась о смене сферы деятельности, чтобы иметь возможность больше времени проводить с детьми. Уволившись, она обратилась в центр занятости.

"Специалисты мне очень помогли. Подыскали несколько вариантов, из которых я выбрала самый удобный — мне было важно работать рядом с домом", — рассказала Нина.

После собеседований в январе она трудоустроилась в комплексный центр социального обслуживания населения соцработником. У нее 12 подопечных — одинокие пожилые люди, которые нуждаются в сопровождении.

Руководитель территориального центра занятости населения Кинель-Черкасского района Елена Судойская отметила, Нина Николаева — не единственный пример такой смены "карьерной траектории". При центре занятости действует клуб "Работа для СВОих" и женский клуб для близких бойцов, где им предоставляют информацию обо всех возможностях центра.

"К каждому соискателю прикрепляется кадровый консультант, который работает с человеком от написания резюме до момента трудоустройства, — объяснила Елена Судойская. — В соответствии с конкретной жизненной ситуацией составляем план действий, и клиент получает нужный комплекс услуг. Сюда входят социальная адаптация и психологическая поддержка, консультации по открытию собственного бизнеса, обучение и переобучение, подбор вакансий".

За помощью в поиске работы можно обратить в службу занятости региона. Здесь также могут оказать содействие в профобучении или открытии собственного дела. Узнать больше об услугах службы можно по телефону контакт-центра 8 (800) 302-15-44.

Кроме того, в регионе идет прием заявок на участие во втором потоке программы "Школа героев", инициатором которой выступил губернатор Вячеслав Федорищев. Программа разработана по аналогии с президентской — "Время героев" — и направлена на обучение участников СВО в сфере государственного управления и менеджмента. Подать заявку можно на официальном сайте правительства Самарской области. Регистрация продлится до конца марта.
Всего в Самарской области действует более 40 мер поддержки героев спецоперации и их близких.

Гид потребителя

Последние комментарии

Миссис Михайлова 10 июня 2024 13:39 В Самарской области могут ввести маткапитал для родивших до 20 лет

Прекрасные предложения министра! Очень будем надеяться, что примут законы по всем предложенным мерам поддержки матерей!

Avangard Lawyer 25 октября 2023 21:19 Участнику специальной военной операции отказывают в реабилитации

Этих горе работников которые издеваются над военнослужащим, привлечь, к уголовной ответственности. А затем отправить на СВО. Чтобы прочувствовали через свои шкуры почем понюшка пороха.

Николай Николаевич 06 октября 2021 10:17 Четырехлетний мальчик нуждается в дорогостоящем лечении

Вот где должна себя проявить власть , за жизнь детей бороться а не лапшу с обещаниями вешать !

Юрий Жаворонков 29 августа 2018 11:44 Сбербанк и "Память поколений" передали ветеранам в Самаре медицинское оборудование и медикаменты

С таких поступков надо брать пример! Надеюсь другие организации начнут действовать так же.

Светлана Асонова 12 февраля 2018 18:41 В области начали прием заявлений от родителей на ежегодную денежную выплату к Пасхе

Доброе время суток!Скажите пожалуйста, А моим детям полагается выплата пособие к Пасхи ?,(у меня трое детей мы малоимущая семья,полноценная семья и пособия детских получаю 380 р

Фото на сайте

В Самаре 14 детей-сирот получили ключи от квартир

В Самаре 14 детей-сирот получили ключи от квартир

В Самарской филармонии чествовали лучшие семьи губернии

В Самарской филармонии чествовали лучшие семьи губернии

Жигулевская ГЭС наградила финалистов конкурса "Код энергии"

Жигулевская ГЭС наградила финалистов конкурса "Код энергии"

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
24 25 26 27 28 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6