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ИТ Транспорт и связь

Как прокачать IT-навыки?

САМАРА. 19 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Прокачать IT-навыки можно разными способами, в зависимости от вашего текущего уровня знаний и конкретных целей. Нашей редакции с ответом на этот вопрос помогла нейросетевая модель GigaChat.

Фото: предоставлено пресс-службой Сбербанка

1. Изучайте основы

Если вы новичок, начните с основ программирования, работы с базами данных, сетевых технологий и операционных систем. Это фундаментальные знания, которые помогут вам двигаться дальше.

Ресурсы:

  • Курсы на платформах.
  • Книги по основным языкам программирования (Python, JavaScript, C++).
  • Документация и официальные руководства.

2. Практика, практика и еще раз практика

Теория важна, но без практики она бесполезна. Создавайте проекты, решайте задачи на сайтах. Чем больше вы практикуете, тем лучше будете понимать, как применять теорию на практике.

Идеи проектов:

  • Веб-приложение.
  • Мобильное приложение.
  • Игра.
  • Автоматизация рутинных задач.

3. Расширяйте кругозор

Не ограничивайтесь одним языком программирования или технологией. Изучайте новые инструменты, фреймворки, библиотеки. Это сделает вас более универсальным специалистом.

Популярные направления:

  • DevOps (Docker, Kubernetes).
  • Data Science (Pandas, TensorFlow).
  • Front-end (React, Vue.js).
  • Back-end (Node.js, Django).

4. Развивайте soft skills

Умение общаться, работать в команде, управлять временем и проектами — важные навыки для успешного IT-специалиста. Работайте над своими коммуникативными способностями, изучайте методологии управления проектами (Agile, Scrum).

Полезные ресурсы:

  • Книги по управлению проектами.
  • Онлайн-курсы по лидерству и коммуникации.

5. Не бойтесь ошибок

Ошибки — неотъемлемая часть процесса обучения. Анализируйте их, делайте выводы и двигайтесь дальше. Это лучший способ стать настоящим профессионалом.

От себя добавим, что эти рекомендации помогут вам постепенно развиваться в сфере IT и достигать поставленных целей. Главное — постоянство и желание учиться новому. Ну, а если вы готовы к освоению новых знаний, то до 23 марта идет регистрация на "Цифровой марафон" (18+) — это всероссийский конкурс для проверки и развития IT-навыков. Независимо от опыта и знаний в IT-сфере можно стать участником, узнать новое из мира IT, освоить важные навыки и получить возможность выиграть ценные подарки. Обучающие материалы для подготовки к конкурсу и задания марафона разработаны с учётом опыта, экспертизы и технологических решений Сбера, "Школы 21" и компании "Нетология".

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