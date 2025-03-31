Приговор по делу о поджоге здания администрации Тольятти оставлен без изменения

В понедельник, 31 марта Апелляционный военный суд в г. Власиха Московской области рассмотрел жалобу на приговор Центрального окружного военного суда 1 июля 2024 г., вынесенный обвиняемому в поджоге здания администрации Тольятти Павлу Коршунову. Об этом сообщили в суде апелляционной инстанции.

Напомним, ЧП в Автограде произошло 22 сентября 2022 года. В 3:44 загорелись входная дверь и обшивка крыльца на ул. Белорусской, 33. Возгорание ликвидировали в 4:05. Причиной пожара был поджог.

Подозреваемый - 35-летнего менеджера туристической фирмы Павел Коршунов. 26 сентября он признал вину в поджоге. Постепенно объем обвинения увеличился. УФСБ России по Самарской области возбудило уголовное дело по ч. 1 ст. 205 УК РФ ("Террористический акт").

По версии следствия, Коршунов хотел устрашить население и воздействовать на принятие определенных решений органами государственной власти.

7 апреля 2023 г. дело Коршунова поступило в Центральный окружной военный суд. По данным сайта суда, мужчину обвиняли в террористическом акте (п. "в" ч. 2 ст. 205 УК РФ) и вандализме (ч. 2 ст. 214 УК РФ). Приговор Павлу Коршунову огласили 1 июля 2024 года.

Его признали виновным в теракте и приговорили к 13 годам лишения свободы с ограничением свободы на год.

Данный приговор был обжалован. Как указано на сайте Центрального окружного военного суда, документы были направлены в суд апелляционной инстанции 10 февраля 2025 года.

На сайте Апелляционного военного суда в свою очередь указано, что жалоба поступила в их инстанцию 25 февраля. И сегодня 31 марта Апелляционный военный суд ее рассмотрел и оставил судебный акт без изменения.